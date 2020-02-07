外傳六輕廠區有員工染疫，經篩檢已排除。（張朝欣攝）

雲林縣麥寮鄉六輕工業區3日發現1名新進員工體溫達39度，隔日體溫仍有偏高情況，因此將他隔離觀察，經2次篩檢均屬陰性無異常，7日請他回家自主管理14天，麥寮鄉公所與廠方呼籲大家不要恐慌，網傳六輕員工染疫絕非事實。

近日網路傳言六輕工業區有員工疑感染武漢肺炎，引發廠區員工與地方民眾恐慌，六輕管理部副總經理陳文仰日前為此前往麥寮鄉公所澄清，強調是發現員工有體溫過高情況，依規定隔離觀察，卻被誤傳為染疫。

六輕管理部表示，本月4日為新進員工上班日，1名家住台北市的員工3日到六輕報到，量體溫時發現其體溫超過39度，4日體溫仍有偏高情況，經X光檢查發現肺部有陰影，且該員上個月曾到大陸探親，因此決定將他送到麥寮長庚醫院隔離觀察。

六輕管理部說，該員經2次血液與痰液篩檢均屬陰性無異常，7日確定沒有染疫，已從長庚隔離病房辦理出院，回家自主管理14天，請大家不要恐慌，網傳流言絕非事實，未來廠方仍會嚴格進行量體溫等各種防疫措施。

麥寮鄉長蔡長昆指出，此事造成麥寮鄉民人心惶惶，包商與店家都不敢進出六輕接洽生意，所幸六輕在最短時間內證實該員工沒有染疫，才讓大家鬆了一口氣。由於六輕有來自各地的上萬名員工與外包商，鄉公所會與六輕共同持續防疫，確保鄉民安全。

(中時 )