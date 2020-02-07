台中市有819間健保特約藥局，市民查詢「台中即時口罩地圖」，買口罩不必東奔西跑。（盧金足攝）

大陸武漢肺炎疫情升溫，口罩不敷需求，台中市府推出「台中即時口罩地圖」7日正式上線，全市819間健保特約藥局的成人及兒童口罩存量，資訊全都露，存量也作出顏色分類，口罩存量採地圖視覺化，方便民眾查詢和獲取口罩資訊，不必東奔西跑碰運氣。

因應武漢肺炎疫情，戴口罩自保，出現那裡有口罩，那裡就有人潮的亂象，中央從6日起實施口罩購買實名制，民眾須依身分證末碼，於指定日期持健保卡至健保特約藥局購買。

研考會主委吳皇昇指出，市府為讓市民快速查詢特約藥局及剩餘口罩資訊，資訊中心特別介接健保署資料，建置「台中即時口罩地圖」平台，包括全市口罩特約藥局分布、各特約藥局存量、成人及兒童口罩存量、存量作出顏色分類，數據透明化方便民眾掌握。

吳皇昇表示，「台中即時口罩地圖」在資訊中心的努力下快速上線，民眾能在地圖上清楚看到台中市健保藥局位置，也可輸入地址查詢居家所在地附近的特約藥局，圖標立即顯示藥局名稱、電話、地址。

此外，目前每日每間配送200個成人口罩，50個兒童口罩，還有該藥局的成人、兒童口罩的剩餘數量，為了給民眾更貼心服務，「台中即時口罩地圖」平台，特別規畫不同顏色代表口罩存量的多寡，操作十分便民。

吳皇昇強調，「台中即時口罩地圖」平台，地圖顯示的剩餘口罩數量，為介接健保署「健保特約機構口罩剩餘數量明細清單」，即有刷健保卡才會扣掉庫存，健保署每5分鐘更新一次，因部份藥局採發放號碼牌購買再過卡，或因更新時間造成些許落差，數量僅供事前參考，前往購買前建議先電話詢問。

(中時 )