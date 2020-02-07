這樣該開心嗎？近日肺炎疫情延燒，不少民眾出門都習慣帶著口罩，許多服務業、餐飲業也都被要求戴上口罩，有女網友就分享「最近戴上口罩之後，路人的顏值開始飆升...」讓她「融化了」滿腦子都是店員小哥哥的聲音跟電眼。

女網友在《Dcard》表示，今天去光南買東西的時候，無意間抬頭對到戴口罩的店員，後就完全淪陷在對方的「溫柔的嗓音、像貓咪的眼神」，導致「小哥現在在腦中趕不走」。她詢問網友，不知道大家有沒有這個感覺，最近戴上口罩之後，路人的顏值開始飆升（可能是只有電死人的眼睛在外面)。

許多網友紛紛響應表示有同感，留言表示「大家的眼睛都會說話」、「我今天也只戴口罩搭公車，結果就被坐我旁邊的男生搭訕了」、「真的！平常不會去藥局，今天去問一下口罩，結果發現藥劑師超帥...」也有網友哀怨的表示，「我就是戴口罩好看拔掉就...嗚嗚嗚嗚」

(中時電子報)