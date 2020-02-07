台股在農曆年前封關，站在一二○○○點以上，市場滿心期待台股在農曆年長假後能一飛沖天，一口氣挑戰三○年前創下的一二六八二天價，沒想到遇上武漢肺炎疫情，新春開紅盤首日，台股大跌六九六．九七，這個意外撞擊讓投資人對鼠年行情膽顫心驚，未來的投資布局何去何從？

到二月五日為止，武漢肺炎已奪走四九二人性命，全中國有四九一個死亡病例，二三六八六個確診病例，而全球死亡病例加總是四九二人，全球確診病例是二四五五三例，境外死亡一人是菲律賓來自武漢的旅客，而境外確診病例排行榜，分別是泰國二五、新加坡二四、日本二三，南韓十六、澳洲十三、德國十二，台灣與美國各有十一例，在疫情蔓延中，台灣與對岸隔鄰，兩岸互動頻繁，但台灣卻能有效控制疫情，執政團隊得到很高評價。

在疫情蔓延中，資本市場必然要面對嚴厲考驗，除了台股首日近七○○點重挫外，香港在二十九日開紅盤，連續兩日大跌逾七○○點，而美國股市在元月三十一日道瓊指數也一度大跌六○三點，最後開盤的深滬股市，二月三日開盤，上證大跌八．七三％，最後收盤下挫七．七二％，有將近三○○○家公司跌停，這都是疫情壓力測試，經過這個大考驗後，全球股市回歸基本面，而生態也會出現巨大變化。

幾個指標來測市場溫度

我們先用幾個指標來測試，一是用年線來定多空，站在年線上與在年線下的市場命運可能不同，例如，同是兩岸三地，台灣的加權指數只跌到半年線，多頭型態保持，櫃買小破年線又迅速站上，但香港恆生、國企、中國的滬深三○○、上證都遁入空頭，深證仍在年線交戰，亞洲的南韓、日本、印度仍是多頭，印尼、新加坡、泰國、菲律賓、越南都在年線下，歐美股市多頭格局維持，比利時、丹麥、希臘股市還創新高，美國道瓊、標普連季線都沒破，Nasdaq又創歷史新高，從這個態勢來看，武漢疫情衝擊亞洲國家大，對歐美影響甚微，首當其衝的是中國。

目前中國的疫情已從武漢封城，溫州、杭州跟進，現在南京、鄭州也加入封城行列，這些封城的城市中，鄭州是富士康大本營，影響iPhone生產，江蘇是Nike生產基地，杭州是阿里巴巴總部，武漢是中國的矽谷，全世界有六六國宣布與中國斷航，這有如中國被鎖國，對全球產業鏈會造成一定的影響。

不過疫情總會受到控制，全球資本市場在元月下旬到二月上旬的壓力測試後會回歸基本面，未來的贏家已紛紛從疫情蔓延中破繭而出，最具代表性的是Tesla，在全球危機四伏中，Tesla股價表現勇冠三軍，二月三日大漲十九．八二％，股價寫下七八六．一六美元高點，市值達一四○五億美元，二月四日又大漲，股價最高來到九六八．九九美元，市值衝到一七○六．五八億美元，最後收盤是八八七．○六美元，市值是一五九八．八三億美元。

過去一年之間，Tesla從最低的一七六．九九奔馳到九六八．九九美元，漲幅達四四七．四八％，這是非常可怕的巨大漲幅，Tesla的大漲動力首先來自中國的超級工廠量產，Tesla百分之百控有，這個巨大工廠量產也昭告全世界，Tesla有能力大量生產廉價電動車，而Tesla與日本Panasonics的Gigafatory也宣布轉虧為盈，中國的寧德時代、贛鋒鋰業及南韓ＬＧ化工都加入Tesla產業鏈，Tesla加速奔馳，目前已成為僅次於日本Toyata的世界第二大汽車工廠。

特斯拉領軍狂漲

當然Tesla才邁向獲利，現在的股價當然見仁見智，唱衰的最具代表性的是GLJ Pesearch執行長Gordon Johnson，他認為Tesla只是有輪子的比特幣，但看最好的ARK Investment的分析師Catherine Wood認為到二○二四年，Tesla毛利率將上升到四○％，目標價上看七○○○美元，如果Tesla漲到七○○○美元，市值會達一．二六兆美元，這個夢境不知會不會成功？

除了Tesla領軍狂漲外，這次在武漢肺炎疫情蔓延中，率先創新高的是美國Nasdaq及Nasdaq 100指數，二月四日Nasdaq大漲二．一％，再度寫下九四八五．五八的新天價，Nasdaq大漲，當然來自美國前五大市值科技股帶動，這當中最值得注意的是Amazon再度寫下二○五九．八美元天價，市值又站上一兆美元，而微軟頻創歷史新高，也來到一八○．一二美元，市值來到一．三八兆美元，Apple受到關閉中國門市衝擊，一度折返三○八．六六美元，但二月四日又大漲到三一八．五五美元，市值來到一．四一六兆美元。

美國前五大市值企業又再度洗牌，目前順位是Apple、微軟、Amazon、Google及FB，而阿里巴巴受到封城威脅表現並不差，TSMC ADR從六○．六四美元折返五三．六美元，也導致台積電股價從三四六元殺到三一二元，如今又回到五七．五三美元，有助於台積電股價回升，也對台股產生直接的助力。

從這個角度來看，全球具有競爭力的企業，股價愈飛愈高，完全不受疫情影響，Tesla、Apple、微軟、Amazon都是如此，這次中國疫情蔓延，但阿里巴巴、百度、美團、騰訊、小米表現相對穩健，這是優勢企業展現的競爭力，台股的情況也是如此，在大危機中，大家的選股要抓住兩個重點，一個是毛利率，一個是殖利率。

選股抓住兩個重點

像是電源管理ＩＣ的矽力ＫＹ四日率先創下一二五○元天價，這是台股率先創新高最具代表性的個股，另一檔是華擎五日創下一○四·五元高價；華擎是板卡廠，去年ＥＰＳ大約在四、五元左右，去年配出四元現金股息，殖利率接近五％；三是矽晶圓的環球晶，從去年第四季以來，我就不斷提醒大家，環球晶ＥＰＳ三○元，去年配二五元現金，本益十三倍，殖利率接近六％，在跌勢中很容易脫穎而出，五日最高漲到四四一．五元，已創了波段新高。（全文未完）

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(中時電子報)