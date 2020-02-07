受制農曆年假工作天數、武漢肺炎疫情打擊原油、塑化行情，台聚集團1月營收悉數呈現年月雙減局勢；其中，華夏（1305）因PVC行情相對持穩走堅，業績衰退1成多，台聚（1304）、亞聚（1308）及台達化（1309）在PE、ABS、PS價量趨緩拖累下，業績衰退幅度達20～40％之多。

華夏1月營收10.42億元，月減15.51％，年衰退12.67％。由於PVC供需條件相對穩健走堅，而大陸電石法PVC在環保政策下仍面臨淘汰壓力，有助支撐PVC行情。

華夏PVC外銷布局包括印度、孟加拉、東南亞等為主，台灣PVC加工品外銷美國之進口關稅也較大陸相對有利，營運壓力相對較小。

PE報價全面走跌，台聚、亞聚1月營收35.58億元、3.84億元，月減22.12％、35.3％；並較去年同期衰退28.91％、38.13％。台達化1月營收10.34億元，月減26.02％，年衰退40.8％。

分析師表示，塑化行情交投清淡，PE更因新產開出壓力以及下游消費需求驟降兩大壓力下，行情欲振乏力。即使EVA行情相對抗跌走堅，但因大陸抗疫封城，太陽能EVA、鞋用EVA需求增添陰霾，加上PE也因產品與成本價格相近之下，利差空間已面臨虧損窘境，短線保守看待。

台達化大陸天津廠EPS產能14萬噸、中山廠EPS18萬噸；台灣地區前鎮廠EPS 6萬噸、GPS／IPS 10萬噸，林園廠ABS／SAN 12.5萬噸，至於曲面印刷、玻璃棉各為年產20萬JIG及1萬噸。

面對當前景氣保守趨緩之際，除以低庫存、產銷優化，搭配高值化策略，力保營運支撐能量。

(工商 )