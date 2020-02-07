針對寶瓶星號郵輪8日預計靠泊基隆港，郵輪上有台灣人拍影片直喊「想回家」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，由於全船高達1,738人，如果讓超過千人下船、很難掌控，因此只要全船有1個新型肺炎陽性個案，則全船人員進行留船隔離。
陳時中也在記者會上喊話，「各位同胞大家辛苦了，政府一定會讓大家回家，請大家配合明天檢疫，政府不但讓會讓大家回家，更會讓大家健健康康回家，希望大家聽話照做就能好好回家」。
陳時中指出，疾管署將執行登船檢疫，除了請旅客確實填寫健康聲明卡外，並由檢疫人員進行發燒篩檢及健康評估，對於有發燒、或症狀、或有中國大陸旅遊史者、獲疫區旅遊史等，將當場採檢送驗，雖然這些量不少，但會請全船人員暫留船上等待檢驗結果。
陳時中解釋，不讓讓全船人員留船隔離，主要是可以確保隔離效果，同時也可以提供相關生活協助，更重要的是，當新的症狀產生時，可以即時提供醫療救援。
(工商 )
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