台灣汽車製造業龍頭裕隆集團，與全球ICT產業製造龍頭鴻海科技集團，在7日發布重大訊息，宣布簽署合作協議，計畫聯盟推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態系，未來將設立合資公司，資本總額為155.76億元，鴻海公司以現金出資79.44億元、占股51％、裕隆汽車（集團）以開放平台資產作價出資76.32億元、占股49％。未來將透過新合資公司打造汽車產業創新經營模式，結合雙方資源在車輛研發與ICT產業資源互補優勢，共同發展汽車相關業務，期望為產業界注入創新活水。

鴻海表示，身為全球電子產業服務龍頭，過去45年來，透過集團化經營，在全球產業鏈中，建構出IDM創新營運模式，未來結合華創車電的整車設計以及開放平台資源，向高附加價值研發環節延伸，持續打入車輛產業價值鏈。鴻海自去年楬櫫電動車、數位醫療、機器人三大產業策略方向後，即不斷朝向EV電動車領域展開深度佈局，本次攜手裕隆，是鴻海繼與飛雅特克萊斯勒（FCA）合作電動車領域後，今年宣布的第二家合作大廠，這兩次合作，將創造一個從品牌到平台的跨界汽車聯盟。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示：「汽車市場與產業已進入轉型快車道，通過平台化模式進行車輛設計已是大勢所趨。鴻海希望運用過去在ICT產業的成功經驗，為汽車產業打造新的IDM營運模式。很榮幸，本次能和裕隆合作，借重華創在汽車研發技術厚實的基礎，有助於集團加速跨入EV電動車領域的腳步。」

裕隆集團表示，裕隆集團具有多年汽車整車研發設計、生產製造經驗與資源，並已投入開放平台及新能源汽車、車聯網、自動駕駛等未來汽車產業發展趨勢的研發資源與技術。集團在去年推動價值鏈策略轉型，華創車電的汽車研發平台採開放模式，過去的「單一客戶、重資產」轉變為「全面開放、多元客戶」的開放平台新方向，提供客戶total solution的服務，開放平台轉型策略以來，持續經營現有納智捷品牌運營並爭取多元客戶。

鴻海、裕隆雙方秉持對台灣車輛產業轉型與升級發展的共同願景與策略方向，雙方以互補優勢攜手抓住EV電動車市場的潛在商機，未來也廣邀供應鏈合作夥伴加入，也為台灣培育更多優秀車電研發人才與創新機會。

鴻海與裕隆的新合資公司，將由雙方共同組成經營團隊，鴻海提供ICT產業供應管理運營優勢與人才；裕隆以華創車電的研發工程團隊為主。本次合作也代表著兩個集團轉型升級的雙引擎正式啟動，亦為汽車產業界注入源頭活水。

(工商 )