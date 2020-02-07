梁佑南、高欣欣與王燦在「曉水珠心靈之旅」主辦下，與方季惟、侯麗芳、高群、包偉銘、劉依純、王中平等藝人群們，2/1-2/3到新竹、嘉義、台南再到埔里一連三天兩夜到各地老人院、活動中心公益表演。

在演出期間剛好「2019新型冠狀病毒」疫情肆虐，本來五場的活動取消宜蘭變成四場，埔里活動地點一改再改到戶外，因疫情很多年紀大長輩都取消行程，高欣欣也說本來預期一場最多600人，但場場近千人爆滿的觀眾，讓她感動到不已。

防疫措施如備戰狀態，現場志工都非常謹慎，不但大家規定消毒手並戴口罩，梁佑南說：「台下必定戴口罩，藝人們也不能下台跟觀眾互動，演出前上台噴酒精、結束也要噴酒精，一下台就戴口罩，甚至麥可風用過就消毒」，而且看到長輩「擁抱症狀嚴重」的她，這次不斷被提醒「禁止擁抱」，只能遠遠的唱歌表演逗大家開心。

梁佑南也說這樣的互動，給長輩或這啟智中心的孩子很多心靈上的開心，像嘉義場特別有戲劇王子溫昇豪來出席，不但台下觀眾超熱情，志工們看到溫昇豪也瘋狂了，還有包偉銘跟劉依純甜蜜合唱「情人大叔」，感情超好的他們，發自內心甜蜜的深情演唱，讓台下同在老人院的老夫妻也突然牽起手來，這樣的氛圍讓「心」快樂，梁佑南說這是比什麼都來的珍貴的心靈快樂！

(中時 )