台股本周各類股漲跌互見，以造紙類指數上漲3.93％最強勢，觀光類指數下跌2.73％最弱勢。凱基投顧預期下周指數區間11,300～11,800點，下周看好五大題材類股，包含：晶圓代工股、防疫概念股、感測IC股、高速傳輸介面股、伺服器代工股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期七項國內外利多因素：

1.美國1月ISM製造業PMI由47.8上升至50.9，大幅優於經濟學家預估的48.5，其中新出口訂單指數上升至53.3創下2018年9月以來高點。

2.主計處公佈我國108年12月景氣對策信號綜合判斷分數由24分增加3分至27分，燈號持續呈現綠燈；機械及電機設備進口值年增33％，股價指數年增21.6％，貨幣總計數M1B年增7.5％，製造業銷售量年增4.4％。

3.台經院經濟預測指出，因國內半導體廠商持續精進先進製程、5G基礎建設陸續開展及台商回流升溫等因素，將2020年台灣GDP成長預測估由2.45％上修至2.67％。

4.1月美國ADP民間就業人數新增29.1萬人，高於前期的新增20.2萬人，也大幅優於市場預估的新增15萬人。

5.IHS Markit美國1月服務業採購經理人指數由53.2上升至53.4，優於市場預估的53.2。

6.川普因濫用權力、妨礙國會調查成為美國史上第3位面臨彈劾的總統；經參議院投票後獲判無罪、無需下台；其中濫用權力以52票對48票否決、妨礙國會調查以53票對47票否決。

7.大陸宣布自2月14日起，將價值約750億美元美國商品包括原油、大豆等進口關稅由5％、10％減半至2.5％、5％。

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