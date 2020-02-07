肺炎疫情擴大，民眾全面防疫，不少選擇待在家中避免不必要的人群接觸，實體通路、休閒娛樂場域消費的民眾明顯減少，但網購、電玩、美食外送等「在家生活的消費」顯著成長，台新銀行因應居家消費需求，推出涵蓋在家全方位生活所需的刷卡消費回饋，幫助民眾在宅共同防疫。

台新銀行表示，民眾透過國內網購平台選購如清潔液、消毒用品、洗手乳等防疫物資，該行提供刷台新卡最高2,600元回饋。且在momo、蝦皮、PChome、生活市集也都提供不同的滿額回饋。另民眾在街口APP綁定台新街口聯名卡刷卡消費，可獲6％回饋。

台新銀行指出，若透過海外網站採買物資，刷太陽卡、玫瑰卡等指定信用卡消費，可獲最高3％回饋，FlyGo卡也有2.8％回饋。至於民眾利用外送平台購買餐點，在Foodpanda刷台新卡首購滿200元可獲100元回饋，使用FlyGo卡、街口商務卡、玫瑰卡、太陽卡等萬事達指定卡別，在UberEats消費滿450元可獲50點ubereats點數，每月最高400點，等同於400元的價值。

台新銀行強調，除物資、餐飲等消費外，民眾利用NETFLIX追劇、Spotify聽音樂、玩線上遊戲，或家人一起玩Switch，台新卡也一樣給消費回饋。即3月31日前街口APP綁定台新街口聯名卡，在MyCard儲值點數筆筆有6％回饋，新戶透過MyCard連結申辦再獲600點首刷禮，推薦親友新申辦台新街口聯名卡，更有機會可獲得任天堂SWITCH紅藍機。

(工商 )