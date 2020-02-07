特力（2908）7日重訊發布特力集團執行長、也是特力總經理童至祥榮退，將由特力董事長李麗秋暫行代理，據了解，童至祥去年在特力集團任職即滿10年，原本按自己生涯規畫就要退休，但遇上中美貿易戰把貿易供應鏈擾亂，在兵荒馬亂之際而後延至現在才退，童至祥在稍早受訪時即表示，將以自身管理經驗繼續在非營利組織AAMA（亞美多元技術協會）協助年輕人創業。

特力集團指出，目前先由董事長李麗秋暫代兼任，由於目前大陸武漢疫情衝擊特力貿易事業多數供應鏈出貨狀況，李麗秋先行兼任，緊急處理疫情衝擊，未來不排除由內部幹部升任，但也不排除邀請外部專業經理人擔任執行長職務。

童至祥自2009年由台灣IBM總經理跳槽至特力集團擔任執行長，也是特力集團首度任用外部專業經理人，從高科技轉型居家貿易，也代表著特力集團準備數位管理化轉型的開始，而在稍早童至祥受訪時亦表示，特力集團轉型與組織改造確實已達階段性任務達成，這其中包括近五年來特力貿易事業大幅擴展，並成為亞洲居家五金最大貿易商，而原本去年就準備退休，但遇到中美貿易戰，為董事長李麗秋請托再延一年。

童至祥退休後，將繼續在非營利組織AAMA擔任導師，協助年輕人創業，事實上，童至祥已在AAMA擔任三年導師；AAMA創立於美國矽谷逾40年，是美國矽谷科技商務協會指標，台北分會則是2012年發起成立，擁有10多位來自科技、商業與金融界菁英人士擔任導師，每年招募甄選20位具潛力的創業家進行為期二年公益輔導。

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