中台灣營建大廠-麗明營造董事長吳春山，事業經營得有聲有色，而且多才多藝，不僅是台中建築業界公認的「台語歌王」，且熱愛攝影、寫作，尤其攝影作品讓龍寶建設董事長張麗莉驚豔不已！在張麗莉的盛情邀請下，吳春山將人生首場公益攝影展給了龍寶關係企業-臻品藝術中心，88幅精選的攝影作品自2/8日起展出，所得將全數捐贈給台灣身心障礙藝術發展協會！

在「移動中的風景」吳春山公益義賣攝影展的開展前夕，吳春山的親朋好友們早早便聞訊前來支持，截至2/8正式開展前、預估已被認購近70件作品，不僅為公益義賣開出了漂亮的紅盤，也讓人見識到吳春山超人氣以及好人緣。

值得一提的是，張麗莉、吳春山這兩位在中台灣建築業界享譽盛名的企業家，同樣對藝術收藏都有著執著與熱愛、也同樣熱衷投入公益志業。正因為惺惺相惜，吳春山今年將從張麗莉手中接下台灣身心障礙藝術發展協會-光之藝廊理事長一職，繼續傳承行善事蹟。

在2020年開春交接典禮前，龍寶建設關係企業-臻品藝術中心邀請吳春山，請他傾囊提供了多年細心走訪拍攝的人文風景攝影作品，在1萬多張作品中、經過專家的仔細評選，共精挑細選出88幅作品，於臻品藝術中心舉辦一場公益義賣攝影展。

興之所至、心之所安，生活之美俯拾即是！吳春山表示，他很喜歡在日常繁忙的生活之餘，以隨手的方式記錄當下片刻的美好、亦或是旅程中乍現的浮光掠影。這次精選展出的88件攝影作品，更是他多年的累積與縮影，內容涵蓋風土人文的景色以及走訪中南美洲、澳洲、日本等多國的景緻，「鄰家的鷺鷥、休憩的鳥兒與駐足的遊客，都成了鏡頭下的美麗風景」，希望能引領著觀者跟隨著作品中的視角仰望、俯首，重拾生命中片刻的美好記憶！

張麗莉表示，展覽定名為「移動中的風景」-2020吳春山攝影義賣個展，2/8至2/29展開為期一個月的展出，展銷所得將如數捐贈台灣身心障礙藝術發展協會-光之藝廊，希望能讓更多身心障礙的藝術家們持續在創作的舞台盡情揮灑，也藉由此次的善舉，將這份美意分享與傳遞給社會大眾！

(工商 )