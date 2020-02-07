最新調查顯示，蘋果在2019年Apple Watch銷量比瑞士整體手表產業多出將近1,000萬支，反映手表市場趨勢轉變，具備多元功能的智慧表大軍壓境，令瑞士傳統業者節節敗退。

據英國管理顧問公司Strategy Analytics估計，蘋果去年出售3,100萬支Apple Watch，較2018年的2,250萬支成長36％。反觀瑞士手表產業同期銷售2,110萬支手表，較2018年的2,420萬支衰退13％。

年輕消費者偏好智慧表多過於泰格豪雅（TAG Heuer）、Swatch、天梭（Tissot）等傳統手表，是蘋果大勝瑞士廠商的原因之一。此外，Apple Watch內建多項保健相關功能，已模糊傳統手表和Fitbits等運動保健手環之間的界線。

Strategy Analytics分析師沃爾澤（Steven Waltzer）表示，「Apple Watch在北美、西歐和亞洲廣受歡迎，歸功於具吸引力的設計、對使用者友善的技術、以及有黏著度的應用程式（app）。」

該機構執行總監莫斯頓（Neil Mawston）指出，「類比手表仍在年長消費者之間深受喜愛，但年輕買家則傾向智慧表和電腦化的裝置。」

Strategy Analytics提及，「Swatch與天梭等傳統瑞士表商正輸掉這場智慧表戰爭。如今瑞士品牌在智慧表市場發揮影響力的機會之窗正在關閉。」

(工商 )