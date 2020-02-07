媒體報導中油金門運油採購疑似遭到廠商「綁架」，金門恐有斷油之虞。中油表示，該採購案無技術綁架之不法情事，採購過程亦符合採購法規定；中油為善盡企業社會責任，將準時運送金門油料，油品供應無斷料之虞。

中油指出，本案屬巨額採購，依據政府採購法子法「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第5條「具有相當設備者」之特定資格，訂定招標規範之油輪尚無自有者，得以租賃、租賃承諾證明或採購中或得標後承諾採購證明代之，符合前揭特定資格規定。

本標案共開標4次，前3次流標，公告期間未有廠商就招標文件提出疑義或異議。109年1月15日第4次開標共有2家廠商投標，依據上述「具有相當設備」之資格審查，2家廠商均備有相同格式之承諾切結書，擔保於開工前有符合招標條件油輪可履約，否則同意以政府採購法相關規定辦理。

經審查，2家廠商資格皆合格並參與價格標，其中一家廠商因報價最低且在底價以內得標，並無媒體所稱技術綁架之不法情事。

中油強調，得標廠商已繳交履約保證金並完成簽約，公司將依契約規定通知該廠商開工，並審查其提供之油輪文件，該廠商若未按承諾切結書履約，將依契約及政府採購法相關規定辦理。

(工商 )