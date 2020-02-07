中信投信「ICE美國核心固定利率特別股指數」獲上櫃ETF標的指數資格認可 19:002020/02/07 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（7）日召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，審議通過中國信託證券投資信託公司申請之「ICE美國核心固定利率特別股指數」為發行ETF之指數資格認可一案。 櫃買中心表示，該指數是由ICE數據指數公司（ICE Data Indices, LLC）所編製，係於美國證券交易所掛牌之美元計價特別股中，選取成分股及成分股發行人國家主權之信用評等達一定標準，且為固定票面利率及流通在外面額至少為1億美元之特別股為指數成分股，該指數基期為100點。 (工商 ) #CE #美國 #ETF #固定利率 #特別股指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 新春做好理財 把紅包變大 04:102020/02/03 投資理財 櫃買債券ETF持續亮眼表現 去年平均報酬為8.7％ 16:492020/02/03 財經 《基金》上周全球型股票ETF流入資金大於債券型 17:222020/02/03 財經 《店頭市場》櫃買：1月平均報酬3.35％ 08:352020/02/04 財經 圖輯》川普國情咨文實境秀 偉大的美國人激情演出 17:292020/02/05 國際 《基金》不畏肺炎疫情，0050僅5個工作日即填息 17:392020/02/06 財經 台股暴殺近700點回魂？ 國民ETF五天填息10萬人爽賺 20:152020/02/06 財經 元大台灣50 ETF填息 一吐悶氣 21:282020/02/06 財經 美國安顧問：盡所能協助中國抗疫 04:092020/02/07 焦點新聞 侯應邀美商會演講 談三軸心翻轉新北市 14:412020/02/07 政治 財經熱門新聞 跟鑽石公主號遊客擦身而過？ 疫情指揮中心1930發訊提醒 - 財經 - 工商 台股暴殺近700點回魂？ 國民ETF五天填息10萬人爽賺 - 即時 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 裕隆聯手鴻海 合資進軍電動車市場 - 財經 5G晶片之爭殺出黑天鵝 高通、聯發科誰撐得住？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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