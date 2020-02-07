櫃買中心今（7）日召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，審議通過中國信託證券投資信託公司申請之「ICE美國核心固定利率特別股指數」為發行ETF之指數資格認可一案。

櫃買中心表示，該指數是由ICE數據指數公司（ICE Data Indices, LLC）所編製，係於美國證券交易所掛牌之美元計價特別股中，選取成分股及成分股發行人國家主權之信用評等達一定標準，且為固定票面利率及流通在外面額至少為1億美元之特別股為指數成分股，該指數基期為100點。

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