王仁甫、袁詠琳、阿喜、Wish(朱宇謀)、Erica(賴柏蓉)上《食尚玩家-歡樂有夠讚》公開分享自己的甩肉秘訣。阿喜表示過年都盡量避免走進美食區域，也坦承若有拍戲工作，很難固定進健身房，只能靠清淡飲食控制體重。聊到另一半的暖心事，她回憶大學時曾參加出國遊學團，因水土不服大發燒，當時一位追求她的男生，竟然從台灣寄去配好的中藥，「他還為此做一段影片告訴我怎麼服用，我從沒遇過這種男生！永遠記得當時影片的背景音樂，到現在都還覺得這就是我的主題曲！」兩人最後也順利在一起。
王仁甫一年很少時間與母親見面，所以過年回高雄，媽媽都會煮好料，今年他也沒特別忌口，「因為節制就覺得有點不孝，但吃完我就跑步，比較不會有罪惡感。」他老家是三合院，庭院超大，過年期間午餐、晚餐和消夜之後，全家族大約三四十人就在庭院內跑步或快走，大家邊運動邊聊天，他笑說：「季芹嫁給我之後，過年她都跟著我們跑。」他表示今年演唱會，為讓大家看到不一樣的他，自去年12月開始加強運動，一周跑步三次，一次90分鐘內跑完12公里，他表示教練希望他降心率，所以不能跑太快，才能順利燃脂。
(中時 )
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