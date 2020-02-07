王仁甫、袁詠琳、阿喜、Wish(朱宇謀)、Erica(賴柏蓉)上《食尚玩家-歡樂有夠讚》公開分享自己的甩肉秘訣。阿喜表示過年都盡量避免走進美食區域，也坦承若有拍戲工作，很難固定進健身房，只能靠清淡飲食控制體重。聊到另一半的暖心事，她回憶大學時曾參加出國遊學團，因水土不服大發燒，當時一位追求她的男生，竟然從台灣寄去配好的中藥，「他還為此做一段影片告訴我怎麼服用，我從沒遇過這種男生！永遠記得當時影片的背景音樂，到現在都還覺得這就是我的主題曲！」兩人最後也順利在一起。

阿喜平時飲食清淡，但零食控的她甘願犧牲一頓正餐來享用零嘴，但一周頂多放縱一次。(TVBS提供)

王仁甫一年很少時間與母親見面，所以過年回高雄，媽媽都會煮好料，今年他也沒特別忌口，「因為節制就覺得有點不孝，但吃完我就跑步，比較不會有罪惡感。」他老家是三合院，庭院超大，過年期間午餐、晚餐和消夜之後，全家族大約三四十人就在庭院內跑步或快走，大家邊運動邊聊天，他笑說：「季芹嫁給我之後，過年她都跟著我們跑。」他表示今年演唱會，為讓大家看到不一樣的他，自去年12月開始加強運動，一周跑步三次，一次90分鐘內跑完12公里，他表示教練希望他降心率，所以不能跑太快，才能順利燃脂。

王仁甫每年都帶運動服回老家過年，吃完飯就跟家人在院子裡一起跑步，平時一周跑三次，日跑12公里。(TVBS提供)

袁詠琳靠網球、滑雪等運動維持好身材。(TVBS提供)

Erica(賴柏蓉)則是排毒餐一個周期後搭配戒澱粉。(TVBS提供)

Wish(朱宇謀)年後選擇一周七天Non-stop瘋狂健身，並採用間歇斷食法！(TVBS提供)

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