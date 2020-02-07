中央流行疫情指揮中心說明寶瓶星號檢疫相關事宜 19:062020/02/07 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）、陸委會主委陳明通（右）等人7日舉行記者會，說明寶瓶星號郵輪抵台檢疫、港澳轉機規定等相關事宜。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、陸委會主委陳明通等人7日舉行記者會，說明寶瓶星號郵輪抵台檢疫、港澳轉機規定等相關事宜。 (中時 ) #指揮 #檢疫 #中心 #星號 #流行 也許您會感興趣 推薦閱讀 指揮中心：載到確診個案的世界夢號今下午已駛離 旅客未下船 19:482020/02/04 生活 陳時中一日三開記者會 民不捨齊喊：部長快睡覺！ 22:062020/02/04 生活 首例患者痊癒出院 寫信坦言：在台灣真的很幸福 14:182020/02/06 生活 心測中心公布 會考縮減範圍 14:392020/02/06 生活 新竹市南勢里民活動中心熱鬧入新厝 15:032020/02/06 生活 寶瓶星號9成9為台人 禁入港令恐成海上難民 15:082020/02/06 生活 寶瓶星1709人明靠港 陳時中：盡量讓他們回來 16:012020/02/06 生活 寶瓶星號海上徘徊 台人高呼我們要回家 13:572020/02/07 生活 寶瓶星號明午靠岸基隆 旅客吼「要回家」 14:562020/02/07 生活 「口罩不要買有毒」？無業男散布假訊息遭送辦 17:222020/02/07 社會 政治熱門新聞 「罷韓」過不了？她發出求救訊號… - 政治 機車族哭了！國民黨正妹議員推這新政 - 政治 蔡英文也感謝？！黃暐瀚：網友可以收斂一點 - 政治 黃安竟排隊搶口罩 網：膽子真大！ - 政治 高雄罷韓案 媒體人斷言最後結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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