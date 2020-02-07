台積電技術持續領先！經濟部智慧財產局公布2019年專利申請統計，合計總申請專利件數(發明、新型、設計三種)共7.4萬多件，年增2％。本國法人以全球晶圓代工龍頭台積電最霸氣，申請1333件居首，不僅是4連霸，更是連5年成長，也是首次超過千件。外國法人則以大陸電商龍頭阿里巴巴排第1，擠下去年的IC設計龍頭高通。

本國人去年在發明專利共申請1萬8984件，創下2015年以來新高，主要是企業申請件數增加6％，且大型企業、中小企業各增長6％、7％。

本國法人申請前五名依序為台積電、宏碁、友達光電、工研院與聯發科。近年積極布建7奈米以下先進製程的台積電，資本支出屢創新高，也顯示在專利申請上，去年1333件不僅是其歷年最高，件數也年增超過4成。

智慧局長洪淑敏表示，近期台積電和三星在先進製程的競爭上明顯佔上風，且因其3奈米先進設備要求更好，也帶動其他半導體設備廠商技術要跟上。這反映如美商應用材料、日商東京威力、荷蘭商ASML（第13名）、蘭姆研究公司（第28名）、美商科磊（第42名），去年申請均有9％至52％不等的成長。

宏碁前年是第3名，這次前進1名，是第一次進入亞軍，友達光電則退居1個名次。原本第4名的聯發科356件，也較前一年跌91件。而郭台銘的鴻海精密則是一路下滑，件數從2017年的第2名，前年的第6，再掉到去年的第7名。

洪淑敏稱讚宏碁，近年重點發展雲端商機、電競市場，專利申請連續成長，「難能可貴」。至於聯發科雖減少，但其因5G布局差不多，基期已高。對於鴻海持續衰退，洪為其緩頰，表示鴻海集團有13個事業體，分散申請關係，像是其從事相機模組研發的子公司新煒去年就有83件。

外國法人部分，阿里巴巴以850件創8年來最高，也是繼2017年後重登第一，擠掉去年龍頭高通。應用材料晉升第2，年增52％，為外國前十大中最高。東芝記憶體則以299件居第8名，首次進入外國前十大。前十大法人除高通以582件，年減42％以外，均呈2位數成長。

洪淑敏認為阿里巴巴跨境電商布局深，申請很多區塊鏈專利，蠻積極用現代化科技改進電子商務。至於高通跌幅雖大，可是因去年申請超過千件，基期高，可說是已在5G專利上布局差不多。

(中時 )