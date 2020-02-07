2020苗栗（火旁）龍「民俗踩街」活動7日晚間登場，民眾擠在路旁看踩街表演，不忘戴口罩防疫。（巫靜婷攝）

2020苗栗（火旁）龍「民俗踩街」活動7日晚間登場，開場由苗栗國中帶來「客舞龍城」表演。（巫靜婷攝）

2020苗栗（火旁）龍「民俗踩街」活動，7日晚間6點在南苗三角公園盛大展開，受武漢肺炎疫情影響，看表演的民眾紛紛戴上口罩自主防疫，今年除了35支踩街隊伍輪番上陣外，苗栗市公所特製的龍珠也同步亮相，另外，後龍慈雲宮攻炮城慶元宵活動亦於同日登場。

苗栗（火旁）龍系列活動漸進高潮，元宵節前夕，苗栗市公所發展傳統「跈龍」習俗，舉辦民俗踩街活動，雖然7日晚間氣溫驟降，仍有不少鄉親聚集在騎樓、路邊觀賞踩街隊伍，受疫情影響，許多民眾選擇在人潮擁擠處，戴上口罩防疫兼保暖，成為今年踩街的特殊風景。

開場由苗栗國中帶來「客舞龍城」舞蹈表演，隨後由苗栗市長邱鎮軍主持啟動儀式，邀請代表會主席邱炳光、副縣長鄧桂菊、立委徐志榮、聯合大學、中油公司等贊助單位，手持聖火火把點燃「召龍聖火台」，踩街隊伍陸續通過觀禮台接受答禮後，沿中正路遊行至苗栗火車站，途中定點表演。

2020苗栗（火旁）龍「民俗踩街」活動7日晚間登場，開場由苗栗國中帶來「客舞龍城」表演。（巫靜婷攝）

2020苗栗（火旁）龍「民俗踩街」活動，7日晚間6點在南苗三角公園盛大展開。（巫靜婷攝）

苗栗市公所指出，為深耕在地藝文，讓踩街沿路等待的民眾有好戲可看，今年分別在第一銀行前、黃昏市場前、建功國小地下道前、竹銘樓旁及苗栗火車站前廣場等5個定點，安排23個社區社團表演，以達「全線無冷場」目標，另於北苗市場旁、南苗美食街等，設立「好（火旁）市集」，提供客家美食饗宴。

2020苗栗（火旁）龍「民俗踩街」活動，7日晚間6點在南苗三角公園盛大展開。（巫靜婷攝）

(中時 )