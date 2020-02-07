鹿港鎮公所舉辦頂番婆鬧元宵，前夕先送金鼠小提燈，吸引大排長龍。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所舉辦頂番婆鬧元宵，前夕先送金鼠小提燈，吸引大排長龍。（吳敏菁攝）

八卦山燈區展期到2月9日，歡迎鄉親利用元宵節周末假期到八卦山走走，把握最後2天賞燈機會。（彰化縣政府提供／吳敏菁提供）

八卦山燈區展期到2月9日，歡迎鄉親利用元宵節周末假期到八卦山走走，把握最後2天賞燈機會。（彰化縣政府提供／吳敏菁提供）

不受武漢肺炎影響，各有特色的元宵活動8日都將如期登場，頂番婆鬧元宵7日先發送小提燈，掀起熱絡排隊人潮；白沙坑迎燈排登錄彰化縣無形文化資產，復科傳統燈會古韻；彰化市公所更首創萬人古城提燈踩街，溪州公園「花在彰化」更安排多采節目壓軸。

頂番踩街賞燈鬧元宵8日晚間6點30分舉辦主燈龜龍點燈儀式，從下午就開始踩街，鹿港企業、學校和民間社團總動員，前導車接著是鹿港書法大字，大砲、蜈蚣車、龍舞、財神元寶花燈、生態觀光列車、跳鼓陣、電音三太子等全出籠，讓人看到鹿港多采的民俗。

花壇白沙坑也如期登場，文德宮廣場布置燈海藝術區、還可以祈求福德老爺招財金，和創意燈排比賽、闖關遊戲與愛心義賣暨特色小吃展售。

彰化市公所迎接建縣300年，舉辦首次大型踩街萬人提燈籠，短路線8日晚上18點在彰化藝術館集合，探訪市區古蹟燈景，長路線在彰化生活美學館出發走訪天空步道。

其中眾所期待的彰化市火車站前「傘亮廣場」，7日晚間點亮啟用，市長林世賢表示，「傘亮廣場」由彰化師範大學美術系教授陳志強設計，透過竹編棚架、藝術燈球以及彩色雨傘等素材，建構出一個彩色小宇宙，國際扶輪社3462地區贊助製作由富雨洋傘贊助雨傘，串連元清觀、慶安宮、關帝廟神明祈福主燈。

「花在彰化」已突破70萬人次，也安排壓軸好戲，8日當天將邀請極至體能舞蹈團、飛越舞團、黃靜如舞蹈團、螺陽國樂團、福興鄉三和社區「小西樂團」、芬園鄉新興社區「風吹舞動百花」、民生國小等表演。

9日閉幕邀請江富美舞團、光興閣掌中劇團布袋戲、埤頭鄉平原社區發展協會「農村曲高崗上」、田中鎮北路社區發展協會「歡天喜慶鼠來迎春-北路國樂表演、寶貝提燈迎春舞、拉丁有氧舞蹈」等演出。

(中時 )