繼湖北後 安徽也封省：實行社區封閉式管理 19:522020/02/07 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為杭州某社區出入口，在為民眾量體溫。(杭州台商朱長生提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 繼湖北後，安徽省新型肺炎疫情防控指揮部7日宣布，從即日起，全省16個省轄市對所有的村組、社區一律實行封閉式管理，用最嚴格、最周密的措施，落實防疫工作各項要求，全力保障人民群眾生命安全和身體健康，以及正常生活需要。 安徽日報報導上述內容。目前大陸已有湖北、遼寧、江西及安徽四省宣布封省。重災區湖北同日稍早發緊急通知，將實施村組封閉式管理，即除了村與村之間留一條緊急通道由專人駐守外，其他路口一率關閉，並加快集中隔離推進工作，強調封閉管理措施需到位。 (工商 ) #封閉式 #湖北 #封省 #實行 #安徽 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 防武漢肺炎！北市動物園定期消毒 落實勤洗手 09:562020/02/03 生活 防疫！ 色情業小姐嗔求恩客：不親親 10:582020/02/03 社會 抹生理食鹽水防武漢肺炎病毒？世衛這樣回 19:042020/02/03 生活 為何大陸口罩產能不足？真相超慘 12:542020/02/04 日常 過年前這舉動被笑 同事如今羨慕：先知 17:282020/02/04 日常 7口僅阿嬤沒感染 實驗曝最強防疫 20:082020/02/04 日常 新聞早班車》陸確診破2萬例 美專家將幫忙 07:302020/02/05 政治 為何衛福部長少公衛專家？網揭原因 15:472020/02/05 日常 2020武漢風暴》辦公區哪邊最危險？鍾南山點名這一場所 16:252020/02/05 國際 兩岸熱門新聞 2020武漢風暴》疫情升溫 陸一級城市 廣州「宣布半封城」！ - 兩岸 2020武漢風暴》穩住疫情 陸公告即日起：「湖北封省」！ - 兩岸 2020武漢風暴》防疫效果顯現 陸新增確診病例連2日明顯下降 - 兩岸 反轉？武漢台辦指台確診病例造假 CT皆正常 - 兩岸 - 旺報 李文亮死前傳這貼文 陸網友淚崩吐一句話！ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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