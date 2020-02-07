繼湖北後，安徽省新型肺炎疫情防控指揮部7日宣布，從即日起，全省16個省轄市對所有的村組、社區一律實行封閉式管理，用最嚴格、最周密的措施，落實防疫工作各項要求，全力保障人民群眾生命安全和身體健康，以及正常生活需要。

安徽日報報導上述內容。目前大陸已有湖北、遼寧、江西及安徽四省宣布封省。重災區湖北同日稍早發緊急通知，將實施村組封閉式管理，即除了村與村之間留一條緊急通道由專人駐守外，其他路口一率關閉，並加快集中隔離推進工作，強調封閉管理措施需到位。

(工商 )