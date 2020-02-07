域峰表（Favre-Leuba）於情人節主打Raider Sea King與Raider Sea Bird兩款潛水表，即起至3月15日於域峰合作經銷商通路購買情人對表，再贈送施華洛世奇精美表盒，彷彿情人表甜蜜共眠，更增濃情蜜意。

Raider Sea King採用陽剛的精鋼枕型表殼，顯得有崚有角，表盤則有海藍色、岩石灰、碳黑色三種選擇；搭配的女表則是柔美的Raider Sea Bird日期腕表，以香檳粉色系為主，有星光白、海洋藍、巧克力棕三種表盤可供選擇。

(中時 )