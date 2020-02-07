買域峰對表送表盒 情人表甜蜜共眠 19:502020/02/07 中時 陶福媛 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 域峰表情人節主打Raider Sea King與Raider Sea Bird情人節潛水表，各售價4萬9000元。（Favre-Leuba提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 域峰表（Favre-Leuba）於情人節主打Raider Sea King與Raider Sea Bird兩款潛水表，即起至3月15日於域峰合作經銷商通路購買情人對表，再贈送施華洛世奇精美表盒，彷彿情人表甜蜜共眠，更增濃情蜜意。 Raider Sea King採用陽剛的精鋼枕型表殼，顯得有崚有角，表盤則有海藍色、岩石灰、碳黑色三種選擇；搭配的女表則是柔美的Raider Sea Bird日期腕表，以香檳粉色系為主，有星光白、海洋藍、巧克力棕三種表盤可供選擇。 (中時 ) #情人 #選擇 #共眠 #甜蜜 #香檳 也許您會感興趣 推薦閱讀 情人節愛在雲端！海陸佳餚添浪漫、草莓盛典好滋味 17:292020/02/03 旅遊 周興哲尾牙狂接18場 大方曝情人節計畫 19:382020/02/03 娛樂 周興哲下廚女友讚好吃！12歲吻初戀羞：小鹿亂撞 22:012020/02/03 娛樂 防疫優先！韓劇記者會改線上方式舉行 尹賢敏、高聖熙努力說話撐場面 19:032020/02/04 娛樂 武漢肺炎燒到韓國 一天兩場記者會改直播 20:212020/02/04 娛樂 被誤會出軌一定解釋 鼓鼓和女友盧到底 04:102020/02/05 娛樂新聞 ROYCE’巧克力甜蜜醉人 city'super獨賣 04:102020/02/05 時尚消費 電商幫解憂！蝦皮剁手節萬件熱銷品下殺1折 12:452020/02/06 財經 迎接情人節 夢時代快閃店推情人節抱枕 17:272020/02/07 財經 搶情人節餐飲商機 觀光飯店競出奇招拚命「撩」 18:332020/02/07 生活 生活熱門新聞 獲允入港！寶瓶星號速力全開 往台灣疾駛 - 生活 南部傳有女性確診 成大醫院宣布關閉一門診出入口 - 生活 口罩徵用時間可能延長 廠商哽咽曝心聲 - 生活 精油竟有防疫功效？研究：聞15分鐘近完全消毒 - 生活 無知搶購又現衛生紙之亂！ 好市多祭出：一卡限購一包 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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