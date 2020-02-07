發起人賴明毅說，街友也是疫情高危險群，希望增加對街友的關注，讓大家更重視街友的防疫工作。（吳建輝攝）

旺旺集團也開放全台90家水神抗菌益補充站，免費提供各村里長、低收戶及65歲以上長者等裝取水神抗菌抑，活動預計到本月底止。（翻攝水神官方臉書／吳建輝彰化傳真）

武漢肺炎疫情擴大，台灣已累積16例武漢肺炎案例，民眾爭相搶購口罩與消毒酒精，讓政府不得不出面防堵徵用限購，但現在市面上消毒用酒精還是買不到，彰化縣議員張雪如明天將發３千瓶次氯酸消毒液，其功用與酒精相同，且不易刺激皮膚。

張雪如說，目前市面上許多幼兒園及公司行號，都是利用次氯酸水來取代酒精消毒，這次特別請醫師朋友幫忙購買專業機器，製作３千瓶次氯酸水，本月8日（六）上午九點，在張雪如服務處提供１千瓶，８日、９日在易購公司（大村鄉大崙路6-2號）也準備２千瓶，都提供給民眾免費索取，民眾也能自行準備500cc以下容器錢來裝取。

員榮醫院醫療副院長涂川洲表示，次氯酸水是一個取代酒精很好的消毒用品，原料天然不易刺激皮膚，且消毒效果與酒精差不多，用特殊儀器製作，在不透光的容器可以保存２周，但也呼籲民眾不要過度恐慌，只要勤洗手就不會有問題，另外口罩也是建議有呼吸症狀的民眾才需配帶，希望大家將口罩留給更需要的人。

另外員林黎明社區今晚有熱心民眾，結合社區發展協會、員榮醫院、醫療用品連鎖店等，舉辦「毅起關懷街友宴」宴請街友並提供健康諮詢服務，還送上口罩、沐浴乳等日常用品，發起人賴明毅說，街友也是疫情高危險群，希望增加對街友的關注，讓大家更重視街友的防疫工作。

此次武漢肺炎許多民間單位及企業團體，也發揮大愛精神，提供免費口罩，酒精及消毒液讓民眾使用，旺旺集團也開放全台90家水神抗菌益補充站，免費提供各村里長、低收戶及65歲以上長者等裝取水神抗菌抑，活動預計到本月底止。

(中時 )