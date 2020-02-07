副總統賴清德當選人今與美國總統川普一同出席出席華府「國家祈禱早餐會」；由於這場早餐會還有100多位國際重量級人士出席；邀請賴清德赴美的美國國家祈禱早餐會的對華援助協會會長傅希秋提到與美方溝通過程表示，「這邊政府部門也有溝通，各方都還是開了綠燈。」

賴清德這次桌位不僅與川普、副總統彭斯很近，更坐在國務卿彭配奧鄰桌，不過川普在早餐會結束後隨即離開，兩人並未有交談機會；餐會結束，賴清德媒體對訪問，皆以「謝謝」低調回應。

賴清德今出席早餐會，座位被安排坐在會場最前排，這回賴清德準副總統的身分，被視為台美關係突破；據了解，美方更把賴清德的桌位安排在會場最前排，和川普同黨盟友、共和黨參議員葛蘭姆同桌，隔壁桌就是國務卿蓬佩奧，顯示賴這次出席，相當受到美方重視。

傅希秋指出，去年9月他對賴清德發出邀請，當時賴是前行政院長，大選之後賴清德成為副總統當選人，當時他正在台北觀選立即聯絡華府，詢問身份改變的賴清德，是否能如期訪問華府，結果他在24小時內就得到肯定答覆。

傅希秋說，也和這邊的政府也都有溝通，各方還是都開了綠燈；美國政府裡面從高到尾沒有一個人，沒有任何一個理由，提出來反對賴副總統，我可以很肯定地講，「包括白宮、國務院」。

傅希秋表示，賴清德是副總統登選人兼有一定身份，從某種意義上來說是模糊地帶，所以他樂觀其成；傅強調，「我算是他正式邀請人，就算是他來美國這次行程，訂的都是民間的行程。」

根據媒體報導白宮提供的資訊，今年「國家祈禱早餐會」也有多位美國內閣級官員與會，包含蓬佩奧、國防部長艾斯培、內政部長柏恩哈德等；美國國會部分，出席人員包括眾議院議長裴洛西、眾議院共和黨籍領袖麥卡錫及超過200位參眾議員。

(中時 )