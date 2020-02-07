受惠公費四價流感疫苗集中出貨，國光生技（4142）1月營收3.57億元，月增30.2％，再創單月新高紀錄，年成長2,588.44％。針對武漢肺炎疫情日趨嚴重，國光生月前成立專案小組對「新型冠狀病毒」的疫苗開發進行研究，希望在最短時間內完成開發，以配合國家防疫政策。

國光生表示，迄今為止，武漢肺炎已感染數萬人，並導致數百人死亡。值得觀察的是，這次新型冠狀病毒疫苗的研發工作，在新病毒確認後短短數小時就開始了，與過去截然不同。

一旦有了病毒的基因序列密碼，就有助世界各地的科學家以最快的速度確定病毒的起源、病毒的變異、疫情發生的過程，以及如何對人類產生保護等訊息。這也意謂著，未來要在發現新病毒的第一時間就能開始疫苗的研發工作，除有專業研究機構的投入外，政府也必需給予更多的關注與政策支持。

國光生技為已獲得歐盟及美國認證的人用疫苗製造廠，目前充填產線產能已達滿載，第二條充填線預計將於2021年第三季啟用；屆時，充填總產能擴大為當前的4倍，可望帶動營運起飛。

此外，考量國內長期需求及外銷商機，國光生技已宣布啟動「全方位生技廠區」計畫，將新建符合PIC/S GMP標準的破傷風疫苗廠，預計2023年投入生產，並啟動新的細胞培養廠、增擴支援系統及倉儲、品管實驗室及辦公室等興建，預計各項建置將於2022年及2023年逐步完成。

(工商 )