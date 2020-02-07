《綜藝3國智》2月8日播出最新一集，邀請小鐘和阿樂一起闖關拿獎金。節目到景色優美的淡海輕軌沿線挑戰，並因應場地推出新規則，限時闖關刺激萬分！節目當天規定每個關卡僅能利用候車時間闖關，僅短短15分鐘。挑戰者若是列車到站當下正在闖關，則會被丟包在月台，並需隨機找好心路人載一程到下一個指定地點與其他人會合。小鐘不改幽默本色表示：「原來是丟包在上一站，還以為直接丟到軌道上呢！」而慘遭第一個丟包的就是張立東，張立東崩潰大喊：「你們省車錢也不是這樣省的吧！」此時工作人員告知他需用「絲襪套頭」找路人搭便車，張立東則是沒好氣的回：「你們根本是在針對我！」

當天第一關遊戲就頗有難度，讓人神經緊繃。挑戰者在耳朵上掛著細繩，將吊著的蘋果順利拉近再一口吃掉，因為月台風大、加上時間壓力，不僅玩的人亂了陣腳，連在一旁觀賽的主持群也是急的像熱鍋上的螞蟻。可愛的阿樂不顧形象將人中拉長，玩到整張臉變形；素有「廢咖」之稱的花花上場前還被張立東唱衰，不斷出手干擾，但花花不為所動，冷靜沉著應付眼前關卡。張立東眼看自己有機會闖關失敗成為被丟包對象，心驚不已，索性當場向花花下跪，苦苦哀求說：「花花我跟妳道歉，妳很棒，這樣可以嗎？」，風水輪流轉的畫面讓大夥看得笑到不能自己。事後花花對張立東撂狠話：「你就是罪有應得，活該！」哈孝遠還遞了一瓶水給張立東，順便揶揄他說：「水就帶在路上喝吧！我看你等等會很辛苦。」

(中時 )