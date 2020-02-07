中央流行疫情指揮中心已完成初步疫調，今晚將在北北基重要景點發送細胞廣播。（摘自疾管署直播）

公主郵輪旗下「鑽石公主號」確診人數增至61例。該郵輪上月於橫濱出發後，曾在31日停靠基隆港，2000多名旅客下船，引起民眾恐慌。中央流行疫情指揮中心已完成初步疫調，今晚將在北北基重要景點發送細胞廣播，提醒曾前往的民眾自主健康管理14天。

「鑽石公主號」31日停靠基隆港，導致2694名旅客下船至台北101、故宮、九份等北北基景點觀光。截至今日，「鑽石公主號」已累計61人確診武漢肺炎，引起民眾恐慌。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疾管署已組調查小組，完成初步疫調，今晚7點半將透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，提醒曾於1月31日前往北北基重要景點，如基隆廟口、九份、台北101、西門町等的民眾進行自主健康管理，並留意個人是否有發燒或呼吸道症狀。

陳時中表示，31日未隨船離境者的名單已掌握，將進行14天居家隔離及健康監測

(中時電子報)