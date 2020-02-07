全台水神免費發送地點 (圖／旺旺集團)

守護台灣對抗疫情，旺旺集團5日免費提供水神次氯酸抗菌液，許多民眾得知旺旺水神在發放免費抗菌液，拿著空桶來到門市排隊領取。（陳信翰攝）

大陸武漢肺炎疫情失控，全台民眾也陷入恐慌，許多民生用品如口罩、藥用酒精以及棉片甚至衛生紙都被搶購一空。旺旺集團為了協助防疫，從4日中午起在全台89家水神補充站免費提供給里長、長者、低收入戶等族群。

旺董蔡衍明強調：「健康不是有錢人的專利」，因此決定在全台免費發送水神，協助民眾防疫。目前時間暫定至2月29日，未來視疫情情況機動調整。

旺旺集團台北水神事業部總經理高雅鈴表示，水神的成分是微酸性次氯酸水，一般市面上的抗菌液成份是「次氯酸鈉」，但「次氯酸鈉」是鹼性，刺激性很強，可能產生致癌物質、傷害人體，水神沒有鈉，PH值在6.5至5之間，微酸性，殺菌效果更好更安全，且不需稀釋，十分方便。

高雅鈴說，1CC的水神次氯酸抗菌液等於1CC不刺激肌膚的酒精，且國內外超過120份檢驗報告認證，可有效抗病毒，同時還通過五大安全測試，包含眼睛、口、鼻及皮膚等，十分安全，孕婦小孩都可以使用。

(中時電子報)