公主郵輪旗下「鑽石公主號」，目前確診人數已達61例，其中1人為60多歲台灣女性。中央流行疫情指揮中心監測應變管莊人祥表示，目前已與日方取得聯繫，該患者48小時內仍需進行PCR檢查，若檢驗結果由陽轉陰，12小時後仍需再度檢查，結果陰性才能出院，尚無法確定是否會在9日如時出院。

(中時 )