鑽石公主號確診台人 再進一步檢查才能出院 19:402020/02/07 中時 林周義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鑽石公主號。（路透） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 公主郵輪旗下「鑽石公主號」，目前確診人數已達61例，其中1人為60多歲台灣女性。中央流行疫情指揮中心監測應變管莊人祥表示，目前已與日方取得聯繫，該患者48小時內仍需進行PCR檢查，若檢驗結果由陽轉陰，12小時後仍需再度檢查，結果陰性才能出院，尚無法確定是否會在9日如時出院。 (中時 ) #檢查 #公主 #結果 #鑽石 #才能 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄市國中單字大賽如期舉行 硬性要求選手戴口罩參賽 13:202020/02/03 生活 楊雁雁封后戲約增 配戴JOY COLORi未來鑽石踏新路 14:392020/02/04 消費 JOY COLORi掀綠色革命 楊雁雁封后鑽到戲約 04:102020/02/05 時尚消費 美民主黨初選app出包 愛阿華率先投票地位不保 11:532020/02/05 國際 鑽石公主號10人確診 船公司：無台人感染 12:122020/02/05 生活 驚！郵輪10人確診 全船繼續在日本「海上隔離」 21:252020/02/05 消費 勞動檢查方針 新增熱危害 04:102020/02/06 金融．稅務 鑽石公主號再增10例 有1台灣人中鏢 10:122020/02/06 生活 是否社區感染？林右昌曝基隆往後五天是關鍵 11:492020/02/06 生活 《產業》鑽石公主號61人確診，公主遊輪：隔離至19日 13:242020/02/07 財經 生活熱門新聞 獲允入港！寶瓶星號速力全開 往台灣疾駛 - 生活 南部傳有女性確診 成大醫院宣布關閉一門診出入口 - 生活 口罩徵用時間可能延長 廠商哽咽曝心聲 - 生活 精油竟有防疫功效？研究：聞15分鐘近完全消毒 - 生活 無知搶購又現衛生紙之亂！ 好市多祭出：一卡限購一包 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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