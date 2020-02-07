前樂陞負責人許金龍被控坑殺2萬名投資人，不法獲利40億7023萬多元，前年高院將他判刑12年，但最高法院認為事實有待調查釐清，撤銷發回高院，更一審分案後由劉元斐法官承審，值日法官評議後讓許以2億元交保，限制出境出海

前樂陞負責人許金龍因涉違約交割弊案從2016年遭收押，去年3月許的姐夫畢華民拿出2億元借他，他獲交保後卻沒有還錢，畢男聲請返還保證金被高院裁准，許因此又回看守所遭押，他提抗告，最高法院認為原裁定理由不完備，撤銷發回高院。

(中時 )