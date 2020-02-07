樂陞案更審 許金龍獲2億元交保 19:392020/02/07 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前樂陞負責人許金龍被控坑殺2萬名投資人，不法獲利40億7023萬多元，前年高院將他判刑12年，但最高法院認為事實有待調查釐清，撤銷發回高院，更一審分案後由劉元斐法官承審，值日法官評議後讓許以2億元交保，限制出境出海 前樂陞負責人許金龍因涉違約交割弊案從2016年遭收押，去年3月許的姐夫畢華民拿出2億元借他，他獲交保後卻沒有還錢，畢男聲請返還保證金被高院裁准，許因此又回看守所遭押，他提抗告，最高法院認為原裁定理由不完備，撤銷發回高院。 (中時 ) #許金龍 #高院 #樂陞 #負責人 #最高法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 採‧訪‧線‧上－投資商品百花齊放 投資不懂的商品誰該負責？ 04:102020/02/03 產業特刊 欠賭債 台大醫院女約聘員A走316萬 15:272020/02/03 社會 黑龍江省高院：故意傳播新冠病毒最高判死刑 11:162020/02/04 兩岸 公車道競速撞死3人 輕判12年定讞 16:372020/02/04 社會 五月天瑪莎母遭控妨害名譽 無罪確定 10:552020/02/05 社會 姐夫退保2億元高院裁准遭撤銷 樂陞許金龍抗告成功 11:082020/02/06 社會 未及時封路導致女騎士喪命 橋檢起訴工地負責人 13:322020/02/06 社會 樂陞案齊民公司求償 許金龍等求償敗訴 18:242020/02/06 社會 「殯葬大亨」邱名福控生意夥伴曹坤茂侵吞2億 19:572020/02/06 社會 傳港紀律部隊組300人支援防疫 包括警消 12:422020/02/07 兩岸 社會熱門新聞 「衛生紙之亂2.0」！網群組謠傳「原料全拿去做口罩」 廠商回應了 - 社會 恐怖！61人確診公主號 2694人遊基隆 廟口夜市急消毒 - 社會 首例！台東民眾隱匿旅遊史 遭開罰3萬 - 社會 男大生刮刮樂中百萬好煩 原來他怕發生這事 - 社會 「別穿內褲！」 100元紙鈔鹹濕內容曝姦情 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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