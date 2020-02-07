國際影壇盛事《第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮》將於台灣時間2月10日登場，台視連續第9年取得國內無線電視獨家授權，從上午7點30分起與全球同步live播出星光大道與頒獎典禮實況。台視今年再度邀請知名影評人「膝關節」李光爵擔任同步講評、葉子謙擔任同步口譯，為觀眾掌握第一手得獎訊息。本屆入圍名單中包含入圍11項的《小丑》、入圍10項《1917》、《從前有個好萊塢》以及《婚姻故事》、《寄生上流》等，在網路上各自擁有支持粉絲、呼聲極高，多部熱門作品也接連獲得不同獎項的肯定，不想錯過奧斯卡的得獎訊息，請鎖定台視頻道。

《第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮》台視播出資訊。(台視提供)

本屆大熱門作品之一的韓國電影《寄生上流》突破語言限制，已先在許多影展和典禮上獲得肯定，影評人李光爵預測：「《寄生上流》很有可能除了『最佳外語片』之外，還能挑戰『導演獎』與『最佳影片獎』。」，他表示很喜歡《1917》和《寄生上流》這兩部電影，「導演獎」有可能會是《1917》的山姆曼德斯。同樣也是今年大熱門之一的《小丑》，男主角瓦昆菲尼克斯精湛、細膩的演技，不僅獲獎呼聲超高，他本人也已獲得許多「男主角獎」殊榮，李光爵表示：「男主角應該是瓦昆菲尼克斯，女主角則是芮妮齊薇格。」。每年奧斯卡盛會除了獲獎者外，整場典禮也都是眾所矚目的焦點，今年依舊沒有設置主持人，至於是否會有致敬NBA傳奇柯比布萊恩的橋段，也讓許多球迷和觀眾開始期待，柯比布萊恩從NBA退役後，親筆文啟發製作的動畫短片《親愛的籃球》曾榮獲奧斯卡肯定，堪稱是位成功的跨界巨星，李光爵讚賞：「布萊恩是地球史上少數在奧斯卡跟NBA都拿獎的風雲人物。」。

即日起至「臺灣電視台」臉書粉絲專頁參與「是誰拿走小金人？！」預測活動，或於2月10日上午首播時間內參與「我與台視與電影人的美麗畫面！」活動，就有機會獲得奧斯卡官方授權限量贈品，詳情請上「臺灣電視台」臉書粉絲專頁 (https://www.facebook.com/ttvweb/)。 台視將於2月10日上午7點30分起與全球同步live轉播星光大道及頒獎典禮，並在晚間10點配上中文字幕重播。歡迎觀眾朋友準時收看，一同參與國際影壇盛會、分享得獎者的喜悅。

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