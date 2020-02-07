武漢肺炎疫情擴散，各地皆發生群聚感染狀況。浙江寧波疫情防控發布會上特別通報一宗為打麻將造成群聚感染案例稱，浙江衢州九華鄉因一名麻將咖感染武漢肺炎，導致參與麻將的多人感染，當地鄉政府為勸阻鄉民打麻將造成群聚感染，逐戶勸說後，兩天內還沒收了600多張「一索」。

據《東網》報導稱，大陸防疫官員以寧波確診個案看來，聚集事件和家庭及鄰里傳播為主要感染原因。九華鄉鄉政府宣傳委員鄭時華表示，農曆年時民眾打麻將是很正常現象，但上門勸導人家別打麻將時總會有人不聽，後來就在會議上有人提出沒收麻將牌的建議，如此民眾就暫時沒法打牌。

鄉政府隨後便展開「捕雀行動」，先在當地23個村沒收麻將牌「一索」，其後再逐家逐戶沒收。工作人員表示，所有一索均有標註來自那一帶村落，已標記村落名稱並仔細分類，預備待疫情過後再發還給村民。

不過網上議論這件因武漢肺炎影響大陸民眾生活的事件時，許多人提到麻將牌一般都有數張備空白牌，一索被沒收後，拿4張預備牌頂替也照樣能打。而由於目前疫情擴散，許公共場所關閉，村民出入與休閒活動受到嚴格限制，在家裡悶得慌時，愛打麻將的民眾確實很難禁絕其打牌。

(中時電子報)