CINDY CHAO的《紅寶側飛蝴蝶》成為巴黎裝飾藝術博物館的館藏。（CINDY CHAO提供）

趙心綺CINDY CHAO的第一件大師系列作品《紅寶側飛蝴蝶》，榮獲巴黎裝飾藝術博物館收藏。（CINDY CHAO提供）

CINDY CHAO於2009年完成的《皇家蝴蝶》，獲美國史密森尼博物館永久收藏。（CINDY CHAO提供）

CINDY CHAO《紅寶牡丹胸針》，榮獲倫敦大師傑作展「卓越藝術創作典範獎」(Outstanding Object Awards)殊榮。（CINDY CHAO提供）

CINDY CHAO「冬葉套鍊」拿下倫敦大師傑作展的「最佳珠寶作品獎」 (Masterpiece Highlight)。（CINDY CHAO提供）

CINDY CHAO的2019年度蝴蝶作品《極光蝴蝶》，是近期新作。（CINDY CHAO提供）

蜚聲國際的台灣珠寶設計師趙心綺（CINDY CHAO)的珠寶作品屨獲國際設計大獎，且深受國際博物館的喜愛。繼《皇家蝴蝶》被美國Smithsonian博物館典藏之後，CINDY CHAO第一件蝴蝶胸針作品《紅寶側飛蝴蝶》，也傳出蒙獲巴黎裝飾藝術博物館 (Musee des Arts Decoratifs，簡稱MAD)收藏的好消息。

近年來CINDY CHAO積極進軍國際珠寶市場，先後在巴黎古董雙年展、倫敦大師傑作展（Masterpiece London）和歐洲藝術博覽會（TEFAF Maastricht）展出，正式躋身國際一線珠寶之林，並在倫敦大師傑作展以《紅寶石牡丹胸針》和《冬葉套鍊》接連奪得「卓越藝術創作典範獎」（Outstanding Object Awards)和「大會傑出獎」(Masterpiece Highlight)」，成為唯一連續兩年獲得大獎的珠寶設計師。

★《紅寶側飛蝴蝶》 飛進巴黎裝飾藝術博美館

今年，CINDY CHAO的珠寶事業更上一層樓，繼2013年美國

Smithsonian博物館典藏《皇家蝴蝶》之後，CINDY CHAO的第一件蝴蝶胸針《紅寶側飛蝴蝶》也成為巴黎裝飾藝術博物館的館藏，該館創立於1864年，是巴黎僅次於羅浮宮第二悠久的博物館，並與羅浮宮、奧塞美術館併列巴黎三大博物館，這也讓CINDY CHAO成為唯一入主歐美兩大博物館的藝術家珠寶品牌。

巴黎裝飾藝術博物館首席策展人Dominique Forest推崇《紅寶側飛蝴蝶》是開創全新藝術時代(Nouveau New)的代表作，由於該品是Black Label大師系列Masterpiece編號No. I的珠寶作品，最具有象徵意義，因此指定收藏，陳列館內與Cartier、Van Cleef ＆ Arpels、Boucheron等一線珠寶品牌併列，備極尊榮。

★象徵突破重圍、即將展翅高飛

從2008年迄今，CINDY CHAO已創作九件年度蝴蝶作品，每一只蝴蝶都代表著人生心境的歷程與轉變。這只2008年創作的《紅寶側飛蝴蝶》，正值趙心綺創業初始，因財務困窘，壯志未酬，讓她一度燃起退出珠寶界的念頭，為了孤注一擲，傾全力完成封關之作《紅寶側飛蝴蝶》。

該作品是以抽象手法詮釋破蛹而出的蝴蝶，一雙翅膀尚未成型，代表趙心綺突破重圍、即將展翅高飛的心境。而事實也證明了，CINDY CHAO後來的珠寶事業果真如《紅寶側飛蝴蝶》一般破蛹而出、振翅高飛，創業15年來榮獲多項國際大獎，並在拍賣會上落槌價屢創新高，成為當今國際珠寶界備受推崇的珠寶設計大師。

為慶祝《紅寶側飛蝴蝶》正式納入館藏，MAD博物館特別舉辦慶祝晚宴，與會貴賓包括密特朗 (Mitterrand)家族成員Jean Gabriel Mitterrand、巴黎第八區區長Jeanne d Hauteserre、MAD博物館總經理Sylvie Correard、首席策展人Dominique Forest、第五屆法國凱薩獎影后Isabelle Adjani、法國前文化部部長伉儷Jacques ＆ Lise Toubon、藝術大師畢卡索 (Pablo Picasso)後人Diana Widmaier Picasso、佳士得歐亞區總裁高逸龍(Francois Curiel)等，見證CINDY CHAO入主法國珠寶藝術殿堂的光榮時刻。

★藏家割讓 促成美事

由於CINDY CHAO每年推出的大師系列（Black Label Masterpiece）蝴蝶作品風格不同、屢有新意，且都是獨一無二的作品，還未出爐問市就被訂走，訂單甚至已到2023年，這件《紅寶側飛蝴蝶》也不例外，早在當年即已蒙台灣藏家收藏。因此當巴黎裝飾藝術博物館提出收藏《紅寶側飛蝴蝶》的意願後，讓CINDY CHAO陷入兩難，沒想到原主人沒得知好消息後，二話不說就捐出所藏。

據悉原主人與CINDY CHAO有著深厚情誼，基於惜才愛才，慷慨割捨、無償捐贈，表示「與其把珠寶放在保險箱裡，不如放在博物館，讓更多人看到CINDY的才華和成就」，這才讓這隻蝴蝶得以飛進巴黎裝飾藝術博物館，為這樁美事更添佳話。

(中時 )