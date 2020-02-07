CINDY CHAO的《紅寶側飛蝴蝶》成為巴黎裝飾藝術博物館的館藏。（CINDY CHAO提供）
CINDY CHAO的《紅寶側飛蝴蝶》成為巴黎裝飾藝術博物館的館藏。（CINDY CHAO提供）
趙心綺CINDY CHAO的第一件大師系列作品《紅寶側飛蝴蝶》，榮獲巴黎裝飾藝術博物館收藏。（CINDY CHAO提供）
趙心綺CINDY CHAO的第一件大師系列作品《紅寶側飛蝴蝶》，榮獲巴黎裝飾藝術博物館收藏。（CINDY CHAO提供）
CINDY CHAO於2009年完成的《皇家蝴蝶》，獲美國史密森尼博物館永久收藏。（CINDY CHAO提供）
CINDY CHAO於2009年完成的《皇家蝴蝶》，獲美國史密森尼博物館永久收藏。（CINDY CHAO提供）
CINDY CHAO《紅寶牡丹胸針》，榮獲倫敦大師傑作展「卓越藝術創作典範獎」(Outstanding Object Awards)殊榮。（CINDY CHAO提供）
CINDY CHAO《紅寶牡丹胸針》，榮獲倫敦大師傑作展「卓越藝術創作典範獎」(Outstanding Object Awards)殊榮。（CINDY CHAO提供）
CINDY CHAO「冬葉套鍊」拿下倫敦大師傑作展的「最佳珠寶作品獎」 (Masterpiece Highlight)。（CINDY CHAO提供）
CINDY CHAO「冬葉套鍊」拿下倫敦大師傑作展的「最佳珠寶作品獎」 (Masterpiece Highlight)。（CINDY CHAO提供）
CINDY CHAO的2019年度蝴蝶作品《極光蝴蝶》，是近期新作。（CINDY CHAO提供）
CINDY CHAO的2019年度蝴蝶作品《極光蝴蝶》，是近期新作。（CINDY CHAO提供）

蜚聲國際的台灣珠寶設計師趙心綺（CINDY CHAO)的珠寶作品屨獲國際設計大獎，且深受國際博物館的喜愛。繼《皇家蝴蝶》被美國Smithsonian博物館典藏之後，CINDY CHAO第一件蝴蝶胸針作品《紅寶側飛蝴蝶》，也傳出蒙獲巴黎裝飾藝術博物館 (Musee des Arts Decoratifs，簡稱MAD)收藏的好消息。

近年來CINDY CHAO積極進軍國際珠寶市場，先後在巴黎古董雙年展、倫敦大師傑作展（Masterpiece London）和歐洲藝術博覽會（TEFAF Maastricht）展出，正式躋身國際一線珠寶之林，並在倫敦大師傑作展以《紅寶石牡丹胸針》和《冬葉套鍊》接連奪得「卓越藝術創作典範獎」（Outstanding Object Awards)和「大會傑出獎」(Masterpiece Highlight)」，成為唯一連續兩年獲得大獎的珠寶設計師。

★《紅寶側飛蝴蝶》 飛進巴黎裝飾藝術博美館

今年，CINDY CHAO的珠寶事業更上一層樓，繼2013年美國

Smithsonian博物館典藏《皇家蝴蝶》之後，CINDY CHAO的第一件蝴蝶胸針《紅寶側飛蝴蝶》也成為巴黎裝飾藝術博物館的館藏，該館創立於1864年，是巴黎僅次於羅浮宮第二悠久的博物館，並與羅浮宮、奧塞美術館併列巴黎三大博物館，這也讓CINDY CHAO成為唯一入主歐美兩大博物館的藝術家珠寶品牌。

巴黎裝飾藝術博物館首席策展人Dominique Forest推崇《紅寶側飛蝴蝶》是開創全新藝術時代(Nouveau New)的代表作，由於該品是Black Label大師系列Masterpiece編號No. I的珠寶作品，最具有象徵意義，因此指定收藏，陳列館內與Cartier、Van Cleef ＆ Arpels、Boucheron等一線珠寶品牌併列，備極尊榮。

★象徵突破重圍、即將展翅高飛

從2008年迄今，CINDY CHAO已創作九件年度蝴蝶作品，每一只蝴蝶都代表著人生心境的歷程與轉變。這只2008年創作的《紅寶側飛蝴蝶》，正值趙心綺創業初始，因財務困窘，壯志未酬，讓她一度燃起退出珠寶界的念頭，為了孤注一擲，傾全力完成封關之作《紅寶側飛蝴蝶》。

該作品是以抽象手法詮釋破蛹而出的蝴蝶，一雙翅膀尚未成型，代表趙心綺突破重圍、即將展翅高飛的心境。而事實也證明了，CINDY CHAO後來的珠寶事業果真如《紅寶側飛蝴蝶》一般破蛹而出、振翅高飛，創業15年來榮獲多項國際大獎，並在拍賣會上落槌價屢創新高，成為當今國際珠寶界備受推崇的珠寶設計大師。

為慶祝《紅寶側飛蝴蝶》正式納入館藏，MAD博物館特別舉辦慶祝晚宴，與會貴賓包括密特朗 (Mitterrand)家族成員Jean Gabriel Mitterrand、巴黎第八區區長Jeanne d Hauteserre、MAD博物館總經理Sylvie Correard、首席策展人Dominique Forest、第五屆法國凱薩獎影后Isabelle Adjani、法國前文化部部長伉儷Jacques ＆ Lise Toubon、藝術大師畢卡索 (Pablo Picasso)後人Diana Widmaier Picasso、佳士得歐亞區總裁高逸龍(Francois Curiel)等，見證CINDY CHAO入主法國珠寶藝術殿堂的光榮時刻。

★藏家割讓 促成美事

由於CINDY CHAO每年推出的大師系列（Black Label Masterpiece）蝴蝶作品風格不同、屢有新意，且都是獨一無二的作品，還未出爐問市就被訂走，訂單甚至已到2023年，這件《紅寶側飛蝴蝶》也不例外，早在當年即已蒙台灣藏家收藏。因此當巴黎裝飾藝術博物館提出收藏《紅寶側飛蝴蝶》的意願後，讓CINDY CHAO陷入兩難，沒想到原主人沒得知好消息後，二話不說就捐出所藏。

據悉原主人與CINDY CHAO有著深厚情誼，基於惜才愛才，慷慨割捨、無償捐贈，表示「與其把珠寶放在保險箱裡，不如放在博物館，讓更多人看到CINDY的才華和成就」，這才讓這隻蝴蝶得以飛進巴黎裝飾藝術博物館，為這樁美事更添佳話。

(中時 )

#蝴蝶 #博物館 #珠寶 #藝術 #巴黎