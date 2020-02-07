廣受全球華人觀眾好評及信賴的國際新聞頻道「寰宇新聞台」在今年有了重大的突破，即日起寰宇新聞台前進百大頻位，於全台中嘉有線電視系統全面定頻85台，此消息一出，即讓一直引領期盼的忠實觀眾雀躍不已，雖然尚未定頻於新聞主流區塊，但是前進到百大，在現今競爭的台灣有線電視頻道條件下仍屬不易，也有許多觀眾來電詢問祝賀並說已經敲碗期待能在新聞主流區塊中收看寰宇新聞台，對此寰宇新聞台總經理周欣怡表示: 「為滿足台灣民眾對國際新聞的渴望，寰宇新聞台一直為讓觀眾能在第一時間獲得最新的國際資訊而努力，也因此成為台灣最受信賴且唯一國際新聞佔比最高的新聞頻道，我們也將為接下來能夠繼續往新聞的主流頻道邁進而努力。」

《寰宇全球新聞》由黃志豪和劉以勤帶民眾一次掌握全球大小事。(寰宇新聞台提供)

原位於中嘉有線電視系統208頻位的寰宇新聞台，2/1日起觀眾即可在85頻道收看，如果有任何頻位問題請洽當地有線電視系統業者。

原位於中嘉有線電視系統208頻位的寰宇新聞台，2/1日起觀眾即可在85頻道收看。(寰宇新聞台提供)

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