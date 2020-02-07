燈會以「家金鼠喜」為主軸，侯友宜、新北市議員王威元等人出席開幕晚會。（戴上容攝）

會舞動噴霧的「九龍壁燈」（戴上容攝）

作伙鬧元宵！2020新北燈會7日於三重區新北大都會公園盛大開幕，新北市長侯友宜與來自日本青森縣及大仙市的貴賓，啟動長達97秒絢爛燈光秀，新北十景主燈、老鼠娶親隊伍、日本睡魔與紙風船、2020顆手繪燈籠步道等花燈齊聲點亮，光彩奪目令人驚豔，上萬民眾驚呼連連。

燈會以「家金鼠喜」為主軸，侯友宜、新北市議員王威元、彭佳芸等人出席開幕晚會，儀式由藝人楊千霈主持，並邀請日本睡魔「火之祭」慶典舞者、台灣最強網紅團體蔡阿嘎「七月半」等輪番演出，吸引上萬民眾同樂，此外也有超過百人體驗手繪燈籠，氣氛活絡熱鬧。

侯友宜表示，主燈是以「新北十景」打造，由國寶級燈藝師林健兒採360度全視角設計，融入烘爐地土地公、淡水漁人碼頭情人橋、等十大新北特色景點及意象，並定時演出炫麗燈光秀，因應武漢肺炎，燈會採高規格防疫措施，打造安心共遊的勝地。侯現場也大秀日語「謝謝」，不太標準的口音，逗得現場一陣歡笑。

侯友宜也分享燈會拍照路徑，遊客可在捷運三重站1A出口步行進入會場，沿途有繽紛新心相印燈牆、愛心燈廊、青森睡魔與大仙市紙風船、新北十景主燈、會舞動噴霧的「九龍壁燈」、金鼠彈珠台互動燈區、像極許願池的星願棒棒糖及120公尺彩繪燈廊，除賞花燈，還有手繪燈籠、最炫民族風的客家與原住民及觀光工廠DIY手作體驗。

(中時 )