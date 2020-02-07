高雄市長韓國瑜今（7）日到公車了解消毒情形，隨手捧起消毒水聞了一下，未料又引發議論，高市議員陳致中直批「韓市長沒救了」，今天防疫撈消毒水聞的驚人之舉，同樣眾人不解其目的。對此，韓國瑜今晚受訪時解釋，自己身為防疫最高指揮官，只是想了解漂白水比例是否正確，如果不足的話，一定對消毒效果沒辦法達到標準。

韓國瑜今天下午到漢程客運上，捧起客運人員捧準備擦拭公車座椅及手把等用途的消毒工具，接著還聞了一下。他今晚出席高雄燈會明華園總團的表演前，對媒體解釋，「我為什麼要聞漂白水？大家都覺得很好奇。」

他進一步表示，如果這個漂白水比例不足的話，一定對消毒效果沒辦法達到標準，自己身為防疫的最高指揮官，每一個細節都要注意，聞了以後就是一般漂白水味道。

他也詢問衛生局長林立人，他也說很正常，韓國瑜接著說，假設是清水味道，就曉得漂白水味道不夠，但為確保公共運輸車輛上所有漂白水消毒做得扎實不扎實，必須重視每個環節，這也是他擔任防疫指揮官都要特別的重視，就是如此。

(中時 )