針對目前已有61例新型肺炎的鑽石公主號郵輪曾於1月31日停靠基隆港並有旅客下船觀光，造成當地民眾恐慌，中央流行疫情指揮中心7日表示，預計在晚間7時30分，將透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，提醒當天在北北基重要景點的民眾進行自主健康管理。

鑽石公主號郵輪油輪目前停在橫濱外海，但船上已有61人確認感染新型肺炎，由於在1月31日曾靠港基隆，船上有2,694名遊客下船在北北基各大景點觀光，包括基隆廟口、新北九份老街、101、龍山寺、台北故宮、圓山大飯店等。

疫情指揮中心表示，將發佈以下訊息：「因武漢肺炎疫情，1/31 6AM至5:30PM若赴以下地點 http://bit.ly/2SpSxeT，請自主健康管理至2/14，留意發燒或呼吸道症狀，疫情指揮中心1922

🥺旅遊地點包括🥺

十分老街

台北市大安區南門市場

台北市大直忠烈祠

台北市中山堂

台北市中正紀念堂

台北市孔廟

台北市自由廣場

台北市西門町

台北市忠孝東路四段

台北市保安宮

台北市故宮博物館

台北市迪化街

台北市陽明山竹子湖

台北市圓山大飯店

台北市萬華區西昌街青草巷

台北市龍山寺

台北車站

基隆外木山

基隆市中正公園

基隆市文化中心

基隆市仙洞

基隆市正濱漁港

基隆市和平島

基隆和平島

基隆港

基隆廟口

新北市九份老街

新北市十分寮

新北市野柳

新北市瑞芳區南雅奇岩

碧砂漁港

基隆市調和街

萬里區龜吼

基隆市白米甕砲台

台北市101

(工商 )