全臺持續防範嚴重特殊傳染性肺炎疫情，中信銀7日宣布，為協助受疫情影響之民眾，即日起啟動四項寬緩機制，陪伴客戶一同因應全臺防疫措施。

一、凡民眾確診為嚴重特殊傳染性肺炎之患者、因疫情滯留國外或目前採自主健康管理，以及國內醫護、疫情防治人員等，受疫情影響而無法如期繳納信用卡卡費、房貸、信貸月付金者，持相關證明文件，即可向中國信託銀行申請本金寬緩3個月，寬緩期間之違約金、循環利息等相關費用亦可提供減免優惠。

二、因應確診為嚴重特殊傳染性肺炎患者之家庭，可能出現短期資金調度之需求，中信銀行開放本行客戶申請「家庭急難救助貸款」，客戶備妥本人或二親等血親之醫院確診證明，即可提出申請並優先辦理。

三、為紓緩中小企業因疫情遭受之營運衝擊，中信銀行主動提供關懷措施，與中小企業共同面對疫情挑戰，全力協助受影響家庭及企業靈活調動資金，及早恢復正常生活及企業營運。

四、客戶若因嚴重特殊傳染性肺炎疫情產生貸款或信用卡費用繳交困難，亦可個案提出申請，中信銀行將視個人情況協助辦理債務協商。

中信銀行提醒，疫情期間除避免出入人群聚集場所，亦可多加使用「中信Home Bank」APP與網路銀行進行金融交易。中信銀行將持續關注疫情發展，配合主管機關政策，協助民眾一同度過防疫期間。

(工商 )