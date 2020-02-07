義尚未對陸復航 台旅客入境未設限 20:212020/02/07 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 義大利表示未對台旅客設限 (示意圖／本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到武漢肺炎影響，義大利日前宣布暫停大陸與台灣航班，陸今日傳出已經部分復航的訊息。外交部發言人歐江安指出，義大利民航局日前已公布調整若干航運措施，包括同意特別安排疏運旅客航班、貨機不受影響等，但經向義方查證，目前尚無恢復義大利與台灣及大陸的定期客運（passenger flight)的指示。 她強調，義大利政府對台灣旅客入境並無限制，仍適用免簽證及快速通關入境待遇。 目前我方尚未接獲義大利政府復航的訊息，外交部及駐義大利代表處將持續努力、積極進洽。 (工商 ) #義大利 #大陸 #旅客 #入境 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 防武漢肺炎！北市動物園定期消毒 落實勤洗手 09:562020/02/03 生活 防疫！ 色情業小姐嗔求恩客：不親親 10:582020/02/03 社會 抹生理食鹽水防武漢肺炎病毒？世衛這樣回 19:042020/02/03 生活 為何大陸口罩產能不足？真相超慘 12:542020/02/04 日常 過年前這舉動被笑 同事如今羨慕：先知 17:282020/02/04 日常 7口僅阿嬤沒感染 實驗曝最強防疫 20:082020/02/04 日常 新聞早班車》陸確診破2萬例 美專家將幫忙 07:302020/02/05 政治 為何衛福部長少公衛專家？網揭原因 15:472020/02/05 日常 2020武漢風暴》辦公區哪邊最危險？鍾南山點名這一場所 16:252020/02/05 國際 生活熱門新聞 南部傳有女性確診 成大醫院宣布關閉一門診出入口 - 生活 獲允入港！寶瓶星號速力全開 往台灣疾駛 - 生活 吹哨人李文亮過世 數萬陸網友出征痛罵湖北官員 - 生活 口罩徵用時間可能延長 廠商哽咽曝心聲 - 生活 精油竟有防疫功效？研究：聞15分鐘近完全消毒 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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