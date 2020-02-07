受到武漢肺炎影響，義大利日前宣布暫停大陸與台灣航班，陸今日傳出已經部分復航的訊息。外交部發言人歐江安指出，義大利民航局日前已公布調整若干航運措施，包括同意特別安排疏運旅客航班、貨機不受影響等，但經向義方查證，目前尚無恢復義大利與台灣及大陸的定期客運（passenger flight)的指示。

她強調，義大利政府對台灣旅客入境並無限制，仍適用免簽證及快速通關入境待遇。

目前我方尚未接獲義大利政府復航的訊息，外交部及駐義大利代表處將持續努力、積極進洽。

(工商 )