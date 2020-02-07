日本超模池端玲名於去年在自己32歲生日當天閃電宣布結婚及懷孕雙喜臨門，由於懷孕後隨即放下手邊工作飛回日本專心養胎，至今已經有3個月暫時消失在螢光幕，久違的她7日首度曝光自己的懷孕美照。

即將在春天迎接寶寶的池端玲名，儘管挺著大肚子入鏡，但身材、膚況仍超優，她坦言自己在懷孕期間胖了20 公斤，笑說：「其實很多粉絲及朋友看到我都問我這20公斤到底胖在哪，但我真的胖了！可能因為懷孕後還是依照懷孕前運動習慣，每週都去健身房三天，加上每天30分鐘的散步。」

被問到懷孕最辛苦的事，池端玲名笑說：「最辛苦的事情就是無論何時都很想吃東西，之前為了保持身材對於飲食的部分還是有控制自己，但是現在都是為了寶寶媽媽要吃得好喝得好，所以什麼都想要吃的。」

池端玲名儘管還沒生產，卻讓許多媽媽及嬰兒用品相關的廣告廠商找上門，粗估就有3個廣告代言等著她產後復出上工，計畫在今年夏天就返回工作崗位的她，打算兼顧照顧寶寶跟工作，老公也全力支持。

池端玲名表示自己懷孕胖了20 公斤。（碧麒沃客提供）

(中時 )