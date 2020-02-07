武漢病毒蔓延，但是，竹山鎮紫南宮年度盛事「呷丁酒」，即將在9日照常舉行，主委莊秋安表示，因為丁酒廣場是開放空間，而且台灣防疫有成效，武漢病毒沒有那麼嚴重，民眾不要自己嚇自己，歡迎大家到紫南宮「呷免驚」，新的一年平安健康更順利。

紫南宮在元宵節隔日「呷丁酒」，已經有數百年歷史，也成為南投縣政府登錄的文化資產，每年「呷丁酒」都吸引10多萬人齊聚共享，從廟埕到丁酒廣場，都洋溢麻油雞的香氣！

今年因為武漢病毒擴散，造成人心惶惶，許多群眾聚集的地方人數都銳減；不過，莊秋安表示，紫南宮在春節過年期間的香客並沒有減少，反而祈求平安、健康、大發財的人更多！

莊秋安表示，因為丁酒廣場是開放空間，所以萬人「呷丁酒」活動將照常舉行，當天上午9點起，將提供1萬公斤的國產土雞肉、3000公斤的米飯，還有從清晨6點開始，由善心團體提供的素食餐點讓民眾品嘗；當天也會有服務人員在入口處用酒精幫民眾消毒手部，維持衛生和健康。

(中時 )