春節過後事情不斷，武漢肺炎全民緊張，疾管署發布國家級警報後，晚間7點57分東部外海、即宜蘭縣政府東南方60.5公里發生規模4.5地震，地震深度50.2公里，最大震度在花蓮與南投2級；台北、新北、台中、彰化與嘉義1級。

(中時電子報)