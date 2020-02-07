宜蘭外海晚間7：57地牛翻身 最大震度花蓮、南投2級 20:012020/02/07 中時電子報 林毅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 7日晚間7點57分，台灣東部外海發生規模4.5地震，北部、東北部有感 (圖／中央氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 春節過後事情不斷，武漢肺炎全民緊張，疾管署發布國家級警報後，晚間7點57分東部外海、即宜蘭縣政府東南方60.5公里發生規模4.5地震，地震深度50.2公里，最大震度在花蓮與南投2級；台北、新北、台中、彰化與嘉義1級。 (中時電子報) #地震 #地牛 #台北市 #宜蘭 #東部外海 也許您會感興趣 推薦閱讀 地牛翻身！最大震度4級 01:502020/02/04 生活 花蓮凌晨 01：02規模4.9地震 最大震度4級 01:232020/02/04 生活 《翻爆晚間精選》防疫期間放寬一例一休 勞工加班費這樣算 17:082020/02/04 生活 李宣榕錄歌有感 憋住想哭情緒 04:102020/02/05 娛樂新聞 武漢肺炎防疫第一線！衛福部部長陳時中 台灣健保重要推手 16:212020/02/05 社會 新增扣點機制讓藍委「有感」 蔣萬安：將貫徹黨紀 16:102020/02/06 政治 民俗踩街7日晚間登場 苗栗市中正路交通管制 18:572020/02/06 生活 湖口元宵猜燈謎 8日晚間于台煙、張秀卿登台 20:232020/02/06 旅遊 《翻爆晚間精選》高市去年失業率 創縣市合併後新低 17:082020/02/07 政治 戴口罩竟有這好處 網友一致超有感卻高興不起來 18:492020/02/07 社會 生活熱門新聞 獲允入港！寶瓶星號速力全開 往台灣疾駛 - 生活 南部傳有女性確診 成大醫院宣布關閉一門診出入口 - 生活 口罩徵用時間可能延長 廠商哽咽曝心聲 - 生活 精油竟有防疫功效？研究：聞15分鐘近完全消毒 - 生活 無知搶購又現衛生紙之亂！ 好市多祭出：一卡限購一包 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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