美國西部光電展會（SPIE PHOTONICS WEST）今年於4日起在美國舊金山舉行，經濟部國際貿易局與外貿協會集結台灣6家指標廠商於展中舉辦發表會，聚焦於先進的製程技術與鏡頭，現場吸引美國大廠、德國、日本、韓國、瑞士的重要廠商與台灣廠商交流，並於台灣館參觀。

貿協指出，儘管全球因武漢疫情漫延而緊繃，但貿協原定海外拓銷團仍持續進行！今年約20家台灣廠商參與此科技盛會，展示光學元件製程創新技術突破性產品。尤其隨著5G時代來臨，車用電子ADAS、AR、VR所用的光學感測元件將越來越精密，玻璃質量也越來越高，台灣廠商展示強大的製造實力，包括鏡頭製造、Mirco LED的顯示技術、光學元件設計、雷射模組、VCSEL、光通訊產品等，顯現台灣在國際市場的重要供應鏈。

貿協表示，現場發表會由保勝光學以高階水晶材料製造技術開場，該技術目前應用於投影機鏡頭、天文望遠鏡／狙擊鏡鏡頭、光學鏡片，緊接著合盈光電則介紹創新瞬時影像清晰系統（ICVS）與相關攝影機鏡頭，相當吸引買主興趣。

華信光電則主推830nm/940nm Random Dots雷射模組，藉由鈺立微電子之深度感測模組，華信的3D雷射感測技術可增加量測物體所造成的光線圖形並反推物體的立體結構效果。除應用於人臉辨識解鎖功能產品外，該技術亦可針對未來擴增實境（AR）市場提供解決方案，深獲市場好評。

此外，台灣彩光科技的智慧型頭燈技術、專精各式非球面鏡片的神詠精密光學、台科大研發團隊的渠金屬玻璃鍍膜技術，獲科技部創新醫療計畫支持，也在本次發表會深受國際買主好評。

貿協指出，台灣光學產業在多年深耕下有著深厚的基礎，去年我國光學鏡頭產值達新台幣616億元，較上年同期增加13.9％，光學產業在國際佔有一席之地。今年隨著5G將於世界各國陸續商業化，台灣光學產業除了原本強項智慧型手機多鏡頭與車用感測鏡頭屹立不搖之外，新一波的光學浪潮已經迎來另一波高峰。

(工商 )