總統蔡英文於臉書發文指出，希望民眾協助澄清口罩原物料不足的假訊息。蔡英文表示，網路假消息說，生產口罩會導致衛生紙原料不足，因此民眾去搶購衛生紙。

蔡英文澄清，衛生紙和口罩的原料根本不一樣，請民眾不要相信謠言。

她指出，口罩原料是「不織布」，衛生紙原料主要為短纖紙漿。台灣的紙漿主要是從智利及巴西進口，自己也有產製能力，可供應無虞。

(工商 )