口罩原料與衛生紙不同 蔡英文澄清網路謠言 20:152020/02/07 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文呼籲，口罩原料和衛生紙不同，民眾不要輕信網路謠言。（圖／本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文於臉書發文指出，希望民眾協助澄清口罩原物料不足的假訊息。蔡英文表示，網路假消息說，生產口罩會導致衛生紙原料不足，因此民眾去搶購衛生紙。 蔡英文澄清，衛生紙和口罩的原料根本不一樣，請民眾不要相信謠言。 她指出，口罩原料是「不織布」，衛生紙原料主要為短纖紙漿。台灣的紙漿主要是從智利及巴西進口，自己也有產製能力，可供應無虞。 (工商 ) #衛生紙 #口罩原料 #蔡英文 #口罩 #澄清 也許您會感興趣 推薦閱讀 他跟物流車跑12家超商 曝買不到口罩真相 12:192020/02/03 生活 政府終於要實名制控管了！台大醫分享口罩復活術 無奈吐一句 06:372020/02/04 生活 搶排光南拿免費口罩？ 網揭真相：誤會大了 11:002020/02/05 生活 口罩實名制上路 民間地圖＋LINE聊天機器人幫你查 10:262020/02/06 科技 戴口罩擔心爆痘爛臉？四招保養秘訣維持水煮蛋肌 12:532020/02/06 美妝 工具機業伸援手！口罩產線建置時間大幅縮短 09:202020/02/07 財經 無知搶購又現衛生紙之亂！ 好市多祭出：一卡限購一包 12:502020/02/07 生活 台灣口罩產量不夠！業者曝背後原因 14:232020/02/07 生活 衛生紙搶購潮 蘇揆消毒：一粒「卡臣」 搶買只會虧錢 17:152020/02/07 政治 「衛生紙之亂2.0」！網群組謠傳「原料全拿去做口罩」 廠商回應了 17:502020/02/07 社會 政治熱門新聞 「罷韓」過不了？她發出求救訊號… - 政治 機車族哭了！國民黨正妹議員推這新政 - 政治 蔡英文也感謝？！黃暐瀚：網友可以收斂一點 - 政治 黃安竟排隊搶口罩 網：膽子真大！ - 政治 高雄罷韓案 媒體人斷言最後結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。