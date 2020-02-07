交通部宣布2月10日至4月29日兩岸客運航線除了北京首都機場、上海浦東、虹橋機場，廈門高崎機場、成都雙流機場，其餘逾九成兩岸航點暫停飛航。而大陸營運規模最大的中國南方航空，因為我方稍早限制居住廣東等省機組員不得來台，7日已通知乘客8日起全面停飛兩岸航班，我方雖決定放寬對機組員限制，南航也僅有上海能復飛。

航空業者指出，10日是大陸開工日，我方的最新禁令，將使必須趕回大陸上工的民眾，如果工作城市在五個航點之外，必須趕在周六或周日搭機返回工作地點，而二線城市航點並非每日都有航班，還需要轉乘，時間太過緊急，讓許多人措手不及。

中國南方航空因為本月4日我方通知不准居住地在廣東、湖北、浙江等省機組員飛台灣，該公司總部在廣州，有很多設籍廣東的機組員，人力調度困難，加上航班客量一再減少，總公司決定8日起，所有兩岸航班暫停至3月底止，今日僅飛了廣州來回航班。

而昨日南航接到新的通知，我方允許這些省份的機組員飛台灣，但不得入境，南航今日下午原考慮下周恢復部分航班，未料我方交通部傍晚發布最新規定，兩岸實飛航點從51個減至5個，這5個航點南航只有飛上海，變成能復飛的也只有上海。

各航原本就準備2月10日完成開工日旅客疏運後，開始大幅減併兩岸航班，未料我方一下子砍到只剩5個航點。而自武漢疫情惡化之後，航空公司因為幾波減併班，都要加班聯繫客戶與做善後，接下來則要擔心沒事做，公司會不會實施無薪假。

(工商 )