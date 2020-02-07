合順聯合醫學集團及祥寶尊榮長期照顧服務集團，分別捐贈75％酒精隨身瓶及口罩給桃園市第一線檢疫人員、協勤警力、里幹事、長照機構使用，桃園市長鄭文燦7日在防疫專案會議感謝2人。也請各局處提高警覺，落實防疫作為。

合順聯合醫學集團執行長張凱翔表示，因為公司剩下一批酒精，經討論後，決議共捐贈75％酒精隨身瓶2000支。第一波捐贈75％酒精隨身瓶1000支，由衛生局協調，給予第一線防疫志工及工作人員隨身滅菌消毒的保護。

也因為張凱翔擔任景福派出所警友站站長，警察同仁配合防疫辛苦付出捐贈75％酒精隨身瓶500支，給予桃園分局及景福第一線警察同仁。第三波捐贈75％酒精隨身瓶600支，以照顧鄰里鄉親為主，每天100個名額，每人限領一支，即日起即可至合順中醫診所預領號碼牌，在診所依流程兌換。

其中10日至15日共6天，10、12、14日早上9時至12時可兌換，11、13、15日則是下午5時至6時兌換，民眾可至桃園市桃園區新生路64號索取。

(中時 )