北港燈會水道頭文化園區主展場以現代裝置藝術呈現，運用大量光點元素布置，呈現「水畔尋源是故鄉」意象。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善（右三）與一級主管參觀巷弄燈區。（周麗蘭攝）

2020北港燈會今晚在朝天宮璀璨點燈，5個主題燈區在縣長張麗善與仕紳按燈下同時點亮，今年燈會融合傳統與現代，光雕下金碧輝煌的朝天宮建築就是主燈，朝天宮附近巷弄掛滿融合北港文化、宗教、歷史的各式花燈，重現北港花燈原鄉的霸氣，展期到16日。

北港朝天宮1965年舉辦第一屆元宵節花燈展，帶動全國燈會熱潮，可說是台灣花燈的原鄉。

今年北港燈會有五個主題燈區，有「巷弄街區」、「水道頭文化園區」、「北港觀光大橋」、「北港顏思齊圓環」、「朝天宮」。

巷弄燈區位於安和街與共和街，走懷舊復古風，結合在地文化資產傳統工藝保存者的作品，呈現往年北港大戲院、古早味百貨行、理髮廳等懷舊復古情境，帶領遊客重回50、60年代童年時光。

主展場水道頭文化園區，以現代裝置藝術呈現，此燈區結合水池地形，運用大量光點元素布置，呈現「水畔尋源是故鄉」，白天看起來是現代裝置藝術，夜間則呈現水影交織影像，「蒲公英」、「水滴仙子」美不勝收。

北港觀光大橋則是兩側裝上燈飾及三色小魚群掛飾，民眾彷如被魚群擁抱在其中，象徵「洄游北港」。

啟燈晚會今晚七點於朝天宮廟口舉行，縣長張麗善率領所有一級主管、北港朝天宮董事長蔡咏锝、北港鎮長蕭永義、多名縣議員及北港士紳齊聲倒數啟燈點亮。

縣長張麗善表示，北港擁有豐厚人文歷史，五大燈區各有特色，璀璨浪漫令人流連忘返，明天（8日）下午褒忠鄉馬鳴山鎮安宮吃飯擔習俗登場，地點就在已故國際巨星鄧麗君的出生故居田洋村，歡迎各地民眾來褒忠鄉田洋村吃平安。

北港燈會期間每日限量贈送鼠年小提燈，遊客在至少2處燈區拍照打卡上傳FB或IG，標籤「＃我在2020北港燈會」，即可在水道頭文化園區服務台兌換小提燈。

(中時 )