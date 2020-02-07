鑽石公主號隔離的美國老婦急病送醫急救 20:222020/02/07 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 停泊在橫濱港進行隔離的鑽石公主號郵輪。(美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 停泊在橫濱港進行隔離的鑽石公主號郵輪上，有1名美國籍的80多歲女乘客因身體不適，疑似心臟衰竭，已緊急送醫急救。朝日電視台報導，相關人員表示，7日下午3點前，鑽石公主號上的3600多人當中，有1名83歲的美國女性疑似心臟衰竭，119接獲通報已派救護車緊急送往橫濱市內的醫院急救。 目前尚不清楚這名女乘客的詳細症狀，但據說她仍有意識，她的病毒檢測結果是陰性，並無感染新型冠狀病毒。 郵輪上的乘客等到目前為止已有61人被確診感染新型冠狀病毒。 (中時電子報) #鑽石公主號 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 不跟進消毒鑽石公主號所到之處？柯：中央沒告知地點 12:422020/02/07 政治 《產業》鑽石公主號61人確診，公主遊輪：隔離至19日 13:242020/02/07 財經 日肺炎確診病例86例郵輪占61例 乘客要求全員病毒篩檢 14:442020/02/07 國際 國際熱門新聞 2020武漢風暴》第27座城市封閉 南京宣布封城 - 國際 非洲毫無武漢肺炎確診病例 學者：病毒在寒冷天氣才易傳播 - 國際 梅根哈利退出 王室新4人組成形 - 國際 鑽石公主號隔離的美國老婦急病送醫急救 - 國際 被嫌不像真王妃 凱特向她道歉 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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