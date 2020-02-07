停泊在橫濱港進行隔離的鑽石公主號郵輪上，有1名美國籍的80多歲女乘客因身體不適，疑似心臟衰竭，已緊急送醫急救。朝日電視台報導，相關人員表示，7日下午3點前，鑽石公主號上的3600多人當中，有1名83歲的美國女性疑似心臟衰竭，119接獲通報已派救護車緊急送往橫濱市內的醫院急救。

目前尚不清楚這名女乘客的詳細症狀，但據說她仍有意識，她的病毒檢測結果是陰性，並無感染新型冠狀病毒。

郵輪上的乘客等到目前為止已有61人被確診感染新型冠狀病毒。

(中時電子報)