中華女足今天在奧運資格賽0比7不敵澳洲，後防中堅卓莉珊雖然拚盡全力，賽後仍自責沒有做好指揮工作，也覺得全隊整體體能仍得加強。日籍教頭越後和男則說澳洲非常強壯，國內聯賽的強度有限，此役對台灣球員是經驗學習。

「今天努力去做到補位支援隊友，在指揮的責任上沒有做得很好，希望自己可以更多補足隊友防守的失誤，阻斷對手射門進攻。」卓莉珊賽後說：「感覺得出來球隊整體體能上還不夠，下一場對上中國要更加強彼此的喊聲搭配，不要漏掉任何一個人。」

澳洲女足世界排名第7為亞洲最佳，不論體型強度、速度和爆發力都勝過中華隊，越後賽後稱讚對手跟預期的一樣強，「面對澳洲我們盡了全力，年輕球員們也表現得很不錯，好幾個失分是來自於我們自己的失誤，太慢轉身等等。」越後指出球員在國內聯賽不可能碰上這種強度的對手，必須吸收這樣的經驗帶回台灣。

越後期待取經、成長的年輕球員，包括就讀於醒吾高中的粘菁云。她在中場休息後入替張季蘭，上演個人成年正式國際賽處女秀，不但踢滿了下半場，第62分鐘李綉琴險些攻破澳洲大門，就是來自「粘粘」的左腳精彩妙傳。

「入選後一直都很想下場，畢竟能夠在奧運資格賽下場比賽的機會很難得，」粘粘坦承上場有些緊張，就盡力做好本分，「以前拿到球比較會自己帶，來到代表隊後提升了團隊間配合的能力，球帶兩、三腳就會處理掉。希望自己處理球要再快一點、更早觀察。」

(中時 )