國安局退役上校李天鐸去年在臉書po文，指網紅「館長」陳之漢「有7項前科」，引來館長不滿提告，士林地方法院審結，認為李意圖使閱聽人對館長產生負面評價，判李賠償30萬元，並應在臉書道歉15日，可上訴。

去年5月，李天鐸在其粉絲專頁「李天鐸軍事論壇」上，指陳之漢有毒品、竊盜、恐嚇、傷害、搶奪…等7項前科，並表示總統蔡英文和館長一同錄製國軍「莒光園地」是「瘋了」。

李的po文讓館長十分不滿，次日拿出他申請的良民證，證明自己沒有前科，要求李盡速道歉，但李認為沒有必要，持續主張先前說法，強調自己的資訊來自網路，沒有查證必要也沒有法律問題，事後遭館長提告。

館長開庭時主張，，自己是海軍陸戰隊役畢、參加過921救災，退伍後從事健身事業，多次捐助公益出錢出力，李的說法嚴重損害他的形象，要求李賠償50萬元並道歉。

李天鐸則承認po文沒有查證，散播不實訊息，願意賠償10萬元並刊登相關的道歉聲明。

士林地院合議庭認為，李天鐸在館長澄清後，並未道歉且持續攻擊，讓閱聽人對館長產生負面評價，判李應賠償30萬元，並在臉書向館長道歉15日，全案可上訴。

(中時 )